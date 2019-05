Hodně antuky a pomalý kurt. To asi dělají kvůli Nadalovi, rýpla si v Paříži Plíšková

před 1 hodinou

V Paříži už hraje devátým rokem za sebou a na neustálé změny v areálu Rolanda Garrose už si zvykla. Letos Karolínu Plíškovou nerozházel ani nový centrální kurt, česká tenistka prolétla hladce do druhého kola. Antuka tu prý ale snad ještě zpomalila.

Paříž (od našeho zvláštního zpravodaje) - Sotva se v neděli rodačka z Loun stihla rozkoukat, už s Američankou Madison Brengleovou prohrávala 0:2.

"Byla jsem trošku nervózní. Ne, že bych se servisu soupeřky nějak bála. Věděla jsem, že když se uklidním a zkoncentruju, bude šancí hodně. A bylo. I když jsem si nějaké podání prohrála a mohlo to být lepší. Doufám, že už to mám za sebou a takhle špatně už nezačnu," přeje si Plíšková.

Pak se ale rozjela a zastavila se až po výhře 6:2 a 6:3. Trápit ji tak nemusely ani změny, které na největším dvorci Phillipa Chatriera v posledním roce proběhly.

"Přijde mi trochu větší, ale jinak žádná změna. Měla jsem kliku, že jsem se tam v sobotu dostala na trénink. Centr mi totiž přijde dost pomalý, asi to dělají kvůli Nadalovi. Oproti ostatním kurtům je tam hodně antuky," rýpla si česká tenistka.

"Výměna je kvůli tomu o jeden dva míčky delší. Ne že by se to nedalo zabít, ale je to znát. Ani na servisu není tolik vítězných míčů. Taky mi přišla pomalá, dva kurty byly vždycky pomalejší, co si pamatuju, ale teď je to fakt hodně," dodává.

Musela si rychle zvyknout na úplně jiné podmínky, než panovaly před týdnem v Římě, odkud si odvezla třináctý titul kariéry.

"Tam se hraje s dunlopy, to jsou rychlejší míče než ty zdejší. I počasí bylo trošku lepší, tady byla zima. Jsem tu čtyři dny a zatím mi všechno přijde pomalé. Moc to neletí," krčí rameny.

Teď je hlavně šťastná, že se zákeřný virus, který její tělo trápil zkraje antukové sezony, zřejmě zamířil pryč. I když úplně vyhráno není.

"Je to pořád stejný. Ale ne špatný. Takhle kdyby to vydrželo, můžu hrát, na kurtu mě to v ničem neomezuje. Ruce pořád cítím, ale to může trvat ještě dlouho. Asi v těle ještě něco je, ale bylo mi řečeno, že to odejde samo," vysvětluje Plíšková.

S trenérkou Conchitou Martínezovou se snaží zapracovávat novinky do její hry. Například kraťasy, které se jí stále nedaří dostat pod kůži.

"Teď tam byly asi dva, což je pro mě asi momentálně maximum v zápase. Asi si na to během hry nevzpomenu a chci si to uhrát tím, že do toho půjdu," říká.

Proti Brengleové měla v této disciplíně padesátiprocentní úspěšnost, jednou výměnu vyhrála, podruhé prohrála.

"Mám to v sobě zatím blbě nastavený, nehraju ho často. Kdybych ho zkazila, budu si vyčítat, proč jsem ten balón radši nezabila. Je to každopádně dobrá změna, nemusím jich hrát deset za zápas," uznává.

V Paříži si letos zarezervovala dům v blízkosti tenisového areálu a nemůže si to vynachválit.

"Pěšky jsem ještě nebyla, ale tým pěšky chodí. Já jezdím autem. Je to super,nějakých pět minut odtud. Domek je starý, ale máme spoustu místa, každý má svůj pokoj. Máme i zahradu, takže jsem dopoledne cvičila na zahradě venku," libuje si Plíšková.

V dalším kole na ni číhá Slovenka Kristína Kučová, která překvapivě vyřadila zkušenou Rusku Světlanu Kuzněcovovou.

"Hrála jsem proti Kučové naposledy před čtyřmi lety. Vždycky byla bojovná, hraje docela rychle odzadu, i když je celkem malá. Tolik neservíruje. Bude to hodně o mně. Když si to pohlídám, mělo by to být v pohodě," myslí si Češka.