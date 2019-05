Výhra pro dědu. Vondroušová v Paříži potěšila prarodiče a získává si respekt hvězd

před 3 hodinami

Hrála jistě, soupeřku ničila ustavičnými kraťasy a občas poslala vzduchem zatnutou pěstičku či úsměv směrem k trenérovi. Tenistka Markéta Vondroušová prožila v neděli úspěšný vstup do svého nejoblíbenějšího grandslamu v Paříži. Vedle kouče Jana Hernycha si našel místo i její děda, kterému tak na kurtu číslo třináct nadělila pěkný dárek k narozeninám.

První kolo a hned na kurtu s třináctkou, jste pověrčivá?

Já mám třináctku jako šťastné číslo, pověrčivá moc nejsem. Asi bych se kvůli tomu na kurtu nevztekala, kdyby to dneska nevyšlo. (smích)

Ani nebyl důvod, zápas proti Číňance Wang Ja-fan jste vyhrála ve dvou setech…

Hrála jsem s ní v Miami minulý rok a byl to těžký zápas, vyhrála jsem až tiebreak ve třetím setu. Na antuce je asi o něco horší, ale myslím, že dneska hrála docela dobře. Byl to těžký zápas na první kolo, jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech.

Letos letíte žebříčkem vzhůru, je to rozdíl vstupovat už do prvních kol grandslamů jako favoritka?

Je to náročnější, jsem v pozici, že jsem lepší a měla bych to vyhrát. Hlavně ona už byla kdysi docela vysoko, není to žádná nová hráčka na okruhu, je zvyklá takové turnaje hrát. Ale snažila jsem se na to nemyslet.

Povzbuzuje vás fakt, že se vám v poslední době na turnajích daří?

Hrála jsem dobře na větších turnajích, ale na grandslamu se mi to povedlo jen na US Open. Nechci si takové věci vůbec připouštět. Spíš chci mít z tenisu radost.

Letošní rok se vám každopádně povedlo rozjet lépe, než ten loňský, čím to je?

Minulý rok byl těžký, začalo se na mě koukat, obhajovala jsem body, zkoušela trenéry. Teď se to nějak ustálilo, mám kolem sebe tým super lidí, kteří mi pomáhají jak na cestách, tak doma. Cítím se fakt dobře.

Pomáhá vám i fakt, že více přemýšlíte, na které turnaje jet a z kterých se raději odhlásit?

Určitě. Na každém turnaji jsem hrála dost zápasů, tak jsem to nechtěla nějak hnát, abych toho měla moc. Spíš abych si odpočinula a šla do zápasů naplno.

Zápasy hrajete pravidelně s tejpem pravého kolena, teď přibyly i kotníky, je všechno v pořádku?

Kotníky na antuku mám zpevněné, protože je mám slabé a tady jak to klouže, bych si s nimi mohla snadno něco udělat. Koleno mám jako prevenci už od Austrálie. Je to jen proto, aby mě to potom nebolelo. Teď kotníky i posilujeme, těmi tejpy trochu oslabují, ale s kondičním na tom pracujeme, takže nebude problém.

V utkání se vám zase dařilo drtit soupeřku kraťasy, až bylo kolikrát hodně rezignovaná, je pro tenhle styl hry v Paříži větší prostor než jinde?

Na antuce není lehký výměnu ukončit. Kraťasy mi v tom hodně pomáhají, i když to holky doběhnou, tak z toho pak získám bod, protože neumí na to moc něco zahrát. Moc tenistek na okruhu je ani nehraje, takže na to soupeřky nejsou zvyklý. Já je v důležitých chvílích používám a vychází mi to. Docela si na ně věřím. Když vidím frustrovanou soupeřku, zahřeje mi to u srdce (smích).

A získáváte si tím i fanoušky, v Římě vás takhle diváci tlačili až do čtvrtfinále. Vnímáte to?

V Římě to bylo super, v zápase proti Halepové lidi nejdřív křičeli "Simona, Simona", ale jakmile jsem vyhrála set, začali mi fandit. Bylo to příjemný si získat lidi na svou stranu.

Rumunka vás pak před novináři hodně chválila, dokonce vám věštila velkou budoucnost, zaregistrovala jste to?

Ona je super jako člověk. Přijde mi po zápasech hodně pokorná, gratulovala mi po zápase i osobně ke hře, je skvělá. Taky na Fed Cupu se chovala hezky, při tom mě tam vůbec neznala. Pak když jsme proti sobě hrály, byla u sítě milá, i když prohrála.

Nebyla z hvězdných hráček jediná, kdo vás letos chválil, projevuje se jejich respekt nějak i mimo kurt?

V šatně, když tyhle holky potkám, tak už mě zdraví, nebo i prohodíme pár slov. Už to není tak, že, když mě neznali, ani mě nepozdravily. Je to docela příjemná změna.

Nyní vás čeká největší překvapení prvního kola Ruska Anastasija Potapová, která vyřadila nasazenou pětku Angelique Kerberovou, co od ní čekáte?

Její zápas proti Kerberové jsem viděla a hrála fakt dobře. Vyhrála jsem nad ní letos v Budapešti, ale na tvrdém povrchu, takže to bude zase jiný. Bude si asi i dost věřit po takovém skalpu. Asi budu favoritka podle žebříčku, ale tím se jí bude hrát líp. Už proti Kerberové neměla co ztratit a vyšlo jí to.

Koho tu kromě trenéra máte jako podporu?

Přijel můj děda se strejdou, děda měl narozky, tak jsem mu to dávala jako dárek. Je tady poprvé na grandslamu a i po dlouhé době za mnou na turnaji, tak je z toho docela nadšený.