Finále Roland Garros živě: Krejčíková hraje o senzační titul proti Pavljučenkovové

A je to tady. Tenisové French Open se dostalo do závěrečného víkendu. Čekají nás tedy finálové zápasy. A hned dnes v ženské dvouhře bude ve hře i česká tenistka. Po letech 2015 a 2019, kdy se do finále dostaly Šafářová a Vondroušová, bude znovu na pařížské antuce bojovat o titul Češka. Tentokrát to bude naprostá kometa sezony Barbora Krejčíková. Ta překvapuje všechny včetně sebe a z ještě nedávno deblové specialistky je nyní finalista singlu na grandslamovém turnaji. A když jsme u té čtyřhry. Také v ní může pětadvacetiletá rodačka z Brna získat titul. Stala by se teprve druhou ženou v historii pařížského turnaje, které by se to povedlo. Tou první byla Mary Piercová v roce 2000. Po včerejším semifinále čtyřhry ale přiznala, že potřebuje odpočinek.