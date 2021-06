Kdo s koho: Odolnost Krejčíkové bere dech, ale dochází palivo. Rusku zase drtí tlak

Ještě na konci září nebyla Barbora Krejčíková v první stovce žebříčku, teď může být grandslamovou vítězkou. Neméně senzační ale bude i případný triumf Anastasie Pavljučenkovové. K rozřešení dvojnásobné tenisové pohádky chybí oběma tenistkám poslední krok.

Českou hráčku do role mírné favoritky sobotního finále French Open staví zejména chladnokrevnost, s jakou se během turnaje vyrovnávala s kritickými momenty.

A také způsob hry. Krejčíková v semifinále ukázala, jak dokáže silovější hráčce zničit rytmus, vyvést ji z konceptu. Řeckou ranařku Marii Sakkariovou zdeptala, neutralizovala její zbraně a nakonec ji i udolala. Po boji, který drásal nervy.

Nikoli však ty patřící nové české tenisové hvězdě. Krejčíková obdivuhodně zachovala klid a sama Sakkariová přiznala, že právě rozdíl v psychice nakonec rozhodl.

"Musím být upřímná. Zpanikařila jsem. Začala jsem myslet na to, že jsem míček od finále. Strašná začátečnická chyba. Jsou to lidské emoce, snad se z toho poučím," hořekovala řecká favoritka po čtvrtečním thrilleru.

To Krejčíková zvládla nejvypjatější okamžiky po svém. Vytěsnila z mysli lákavé, ale škodlivé myšlenky, v hlavě si nechala prostor pro jedinou věc: kam poslat míč, který jí zrovna letěl proti raketě.

Zvládla i situaci, která by zamávala s kdekým. Tu, kdy ji rozhodčí chybnou analýzou stopy míčku připravil o dřívější triumf. "Řekla jsem si: tak oukej, v pohodě, nic s tím nenadělám. Jedu dál," prozradila česká tenistka.

Za chvíli byl konec a Lindsay Davenportová, bývalá světová jednička z USA, ve vysílání stanice Tennis Channel jen užasle podotkla: "Tahle dívka klidně může být tou nejsilnější, mentálně nejodolnější hráčkou, kterou jsem kdy viděla."

Psychika přitom bude zásadní položkou i ve finále a jen letmý pohled na vyjádření obou tenistek i jejich minulost jasně naznačí, které z protagonistek se do hlavy vkrádá větší tlak.

Pro českou hráčku je singlové finále grandslamu něčím, o čem si po většinu svého života neodvážila ani snít. Nebyla dětskou hvězdou, nikdo do ní nevkládal přehnané ambice, tím méně ona sama. Tenis hrála pouze pro radost zhruba do svých sedmnácti let.

Pavljučenkovová je opačný případ. Už ve čtrnácti letech byla juniorskou světovou jedničkou, šampionkou juniorského grandslamu. "Vyhrát dospělý grandslam byl jediný cíl, který jsem kdy měla v hlavě," řekla Ruska poté, co se jí během 52. účasti na turnaji velké čtyřky podařilo premiérově dobýt finále.

"Myslela jsem na to od dětství. Je to důvod, proč hraju. To je to, co chci. A bude to v mé hlavě napořád," dodala devětadvacetiletá rodačka ze Samary. A kdyby její současný úspěch vidělo její čtrnáctileté já?

"Řeklo by mi: 'Co ti trvalo tak dlouho?' Byla to dlouhá cesta," usmála se Pavljučenkovová.

Jak se ale psychické rozpoložení obou hráček promítne do finále, předvídat nelze. Úleva z dobytí finále může ruské tenistce klidně uvolnit ruce a podstatnou roli může hrát i únava. Čas, který obě hráčky v posledních týdnech strávily na kurtu, je nesrovnatelný a na pětadvacetileté Krejčíkové už se ve čtvrtek i v pátek extrémně náročný program projevoval.

"Bára už nemusí mít v nádrži dost paliva. V zápase přitom musí pokračovat ve své trpělivosti, měnit tempo hry, používat slice a rozbíjet rytmus a sílu Pavljučenkovové," uvedla další z amerických tenisových legend Chris Evertová.

Ruska podle ní musí počítat s tím, že bude Krejčíkové chvíli trvat, než ideálně rozhýbe ztuhlé nohy. Musí vletět do zápasu a Češku přestřílet hned v úvodu.

Pokud ale Krejčíková zvládne produkovat podobnou hru jako v předchozích kolech, ve kterých vyřadily hvězdy Elinu Svitolinovou, Sloane Stephensovou či Coco Gauffovou, bude mít Ruska problém.

Souhlasí s tím i odborníci stanice ESPN. "Krejčíková má k dispozici batoh plný triků. Miluje dlouhé výměny, oběhá všechny, variuje topspin a slice, hází poloviční old-school loby. Pokud tohle dokáže dělat i ve finále, nejspíš vyhraje," napsal Bill Connelly.

"Když bude Krejčíková konzistentní a bude hrát tak, jak hrála, mělo by to stačit. Její bekhend po čáře bude klíčový úder. Pokud ho bude používat, otevře si kurt do bekhendu Rusky," přidal se Simon Cambers.

Finále ženské dvouhry na letošním Roland Garros je na programu v sobotu odpoledne a deník Aktuálně.cz jej nabídne v podrobné online reportáži.