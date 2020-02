Bezmála 52 tisíc lidí na tenise. Federer v jihoafrické exhibici porazil Nadala

Roger Federer si poprvé zahrál tenis ve své "druhé vlasti" Jihoafrické republice a v exhibici v Kapském Městě porazil 6:4, 3:6, 6:3 svého dlouholetého rivala Rafaela Nadala. Zápasu mezi majiteli 39 grandslamových titulů přihlíželo na fotbalovém stadionu 51 954 diváků, kteří se postarali o historicky rekordní návštěvu na tenisovém utkání.

Osmatřicetiletý Švýcar Federer, jehož matka Lynette z JAR pochází, se mohl v Kapském Městě skutečně cítit jako doma. V hledišti bylo množství lidí v tričkách a čepicích s jeho logem RF, k vidění byly nápisy "Vítej doma, Rogere" a při losu utkání rozhodčí využil nově vyraženou dvacetifrankovou minci s Federerovým portrétem.

Exhibice přilákala slavné osobnosti z JAR i ze světa. V hledišti byl například dlouholetý soupeř obou aktérů Tomáš Berdych, při předzápasovém ceremoniálu zase kapitán jihoafrických mistrů světa v ragby Siya Kolisi věnoval Federerovi zelený reprezentační dres, v němž slavný tenista absolvoval rozehrávku.

Mezi jednotlivými míčky Federer s Nadalem nešetřili úsměvy, ale výměny hráli téměř naplno. "Dali jsme do toho všechno, jako vždycky. Byl to zážitek na celý život a bylo mi potěšením se téhle akce zúčastnit," uvedl Španěl Nadal. "Byl to magický večer," dodal organizátor akce Federer, jenž v dětství jezdíval do JAR pravidelně na prázdniny, ale v Kapském Městě nebyl už dvacet let.

Cílem exhibice bylo vydělat peníze pro Federerovu nadaci, jež podporuje vzdělávání v šesti afrických zemích včetně Jihoafrické republiky. Představitelé nadace doufali, že z akce získají alespoň milion dolarů, nakonec vynesla 3,5 milionu (80 milionů korun). Zájem o vstupenky podle organizátorů překonal kapacitu stadionu postaveného pro fotbalové MS 2010 téměř čtyřnásobně.

Předkrm samotnému duelu obstarala čtyřhra, v níž vytvořil Federer dvojici se zakladatelem firmy Microsoft a filantropem Billem Gatesem. Společně v ryzí exhibici porazili 6:3 Nadala s jihoafrickým moderátorem a komikem Trevorem Noahem.