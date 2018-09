Dvě výhry od hattricku. Krejčíková se Siniakovou odvrátily mečbol a jsou v semifinále

před 1 hodinou

České deblistky otočily duel s dvojicí Mertensová - Schuursová a mohou dál pomýšlet na třetí triumf na grandslamu v řadě.

New York - Tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková postoupily do semifinále US Open a dvě výhry je dělí od grandslamového hattricku. Ve čtvrtfinále ale měly letošní vítězky Roland Garros a Wimbledonu namále, v duelu s Belgičankou Elise Mertensovou a Demi Schuursovou z Nizozemska totiž čelily v tie-breaku druhé sady mečbolu, ale zápas vyhrály 2:6, 7:6 a 6:3.

"Radost je to obrovská. Nehrály jsem dobrý tenis, nedařilo se nám a hodně jsem se hledaly, takže je super, že jsme prošly," ulevilo se Krejčíkové. "Tohle vítězství z nás udělalo ještě silnější tým, než jsme doteďka byly. Ještě víc nás to stmelilo. Doufám, že se nám bude dál dařit a budeme bojovat o další vítězství," dodala.

V utkání s Mertensovou a Schuursovou se Češky set a půl hledaly. Zvedly se, když Krejčíková v šesté hře druhého setu ustála podání, při kterém prohrávala 0:40 a celkem se Siniakovou odvrátily čtyři brejkboly. Dvakrát měly šanci při svém servisu druhý set ukončit, ale ani tři setboly za stavu 5:4 jim nestačily. V tie-breaku za stavu 6:7 zahnala prohru Siniaková vítězným returnem a vzápětí proměnily šestý setbol.

Ve třetím setu už jejich výkon rostl. Rozhodující brejk získaly na 4:2 při podání Schuursové a koncovku zvládly. Krejčíková vybojovala mečbol odvážným úderem, po kterém tvrdě narazila do umpiru. Mečbol proměnila Siniaková volejem.

Nasazené jedničky v New Yorku Siniaková s Krejčíkovou se o finále utkají ve čtvrtek s třináctkami Ashleigh Bartyovou a Coco Vandewegheovou. S australsko-americkým párem letos dvakrát prohrály a ve čtyřech setech uhrály jen čtyři gamy.

V Madridu prohrály 0:6, 1:6 a ve finále v Miami 2:6 a 1:6. "Bartyová výborně čte hru a když k tomu přidáme Coco servis, tak jsou nepříjemné. Máme s nimi zápornou bilanci, ale je to hratelné a dáme do toho maximum," slíbila Siniaková.

Motivaci mají velkou. Se Siniakovou můžou vyhrát po Roland Garros a Wimbledonu i US Open. A v případě, že Maďarka Timea Babosové skončí v semifinále a samy získají titul, bude Siniaková světovou jedničkou a Krejčíkovou dvojkou.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Ženy:

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Mertensová, Schuursová (7-Belg./Niz.) 2:6, 7:6 (9:7), 6:3.