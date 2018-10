Dva zápasy od Singapuru. Plíškovou čeká v Moskvě závěrečná bitva o Turnaj mistryň

před 2 hodinami

Pokud nechce česká tenistka spoléhat na zaváhání nizozemské soupeřky Kiki Bertensové, musí příští týden zdolat v ruské metropoli dvě protihráčky.

Moskva - Pokud nechce tenistka Karolína Plíšková spoléhat na zaváhání soupeřky, potřebuje příští týden na turnaji v Moskvě vyhrát dva zápasy, aby měla jistotu startu na Turnaji mistryň.

Loňská semifinalistka Masters Plíšková je aktuálně v letošním pořadí na osmém místě, které jako poslední zajišťuje start na vrcholu sezony. O účast v Singapuru už ji může připravit pouze Nizozemka Kiki Bertensová.

Šestou účastnicí Turnaje mistryň se stala Američanka Sloane Stephensová. O poslední dvě místa usiluje s Plíškovou a Bertensovou ještě Ukrajinka Elina Svitolinová.

Plíšková i Bertensová budou hrát příští týden v Moskvě a postupem do semifinále by se obě kvalifikovaly. Svitolinová, která nebude hrát žádný turnaj, by z osmičky vypadla. Plíšková si bez ohledu na výkon Bertensové zajistí postup na Masters účastí v semifinále Kremlin Cupu. Jistotu bude mít i v případě, že Bertensová vypadne před semifinále.

Už dnes mohla mít Plíšková klid. Potřebovala získat titul v čínském Tchien-ťinu, ale ve finále prohrála s Francouzkou Caroline Garciaovou.

V Moskvě má Plíšková v prvním kole volný los a ve druhém narazí na vítězku duelu hráček z kvalifikace. Ve čtvrtfinále by mohla hrát například s Anastasijí Sevastovovou z Lotyšska, či se Slovenkou Magdalenou Rybárikovou.

Soupeřkou Bertensové ve druhém kole bude Běloruska Aliaksandra Sasnovičová, nebo Rumunka Mihaela Buzarnescuová.

Na cestu do Singapuru už se chystají Petra Kvitová, světová jednička Simona Halepová z Rumunska, wimbledonská šampionka Angelique Kerberová z Německa, dánská vítězka Australian Open Caroline Wozniacká i královna US Open Naomi Ósakaová z Japonska.

Turnaj mistryň začne hned po akci v Moskvě, hraje se od 21. do 29. října s dotací sedm milionů dolarů. V Singapuru se uskuteční naposledy.