Smolař Del Potro, má zlomenou čéšku. Jsem strašně smutný, nemám vůbec sílu, vzkázal

před 1 hodinou

Argentinský tenista nechtěl přemýšlet nad rekonvalescencí, přijde o zbytek sezony včetně Turnaje mistrů.

Šanghaj - Argentinský tenista Juan Martín del Potro utrpěl při pádu v utkání na turnaji v Šanghaji zlomeninu v pravé kolenní čéšce. Čtvrtý hráč světového žebříčku neoznámil, jak dlouhou dobu léčení si zranění vyžádá, podle všeho však přijde o zbytek sezony včetně listopadového Turnaje mistrů.

Třicetiletý Del Potro se zranil ve čtvrtek v utkání 3. kola proti pozdějšímu finalistovi Bornovi Čoričovi z Chorvatska. Vysoký Argentinec v závěru první sady podklouzl a tvrdě dopadl na pravé koleno. Set dohrál, ale poté musel kvůli bolesti vzdát. Sobotní vyšetření poté odhalilo zlomeninu v čéšce.

"Je to pro mě hodně těžký okamžik. Jsem strašně smutný, nemám vůbec sílu a je pro mě náročné přemýšlet o rekonvalescenci. Vůbec jsem nečekal, že k něčemu takovému může dojít," uvedl na sociálních sítích Del Potro. Lékaři by mu měli sdělit dobu léčby během příštích dnů.

Del Potro má dlouhodobě smůlu na zranění. Kariéru vítěze US Open z roku 2009 výrazně ovlivnily čtyři operace zápěstí, po nichž se nicméně dokázal vrátit do špičky. Letos si znovu v New Yorku zahrál finále, v němž podlehl Novaku Djokovičovi, a jako jeden z pěti hráčů má jistotu účasti na Turnaji mistrů v Londýně.