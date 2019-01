Duel, který vstoupí do dějin. Díky oběma. Plíšková nového typu a Serena plná respektu

před 40 minutami

Tenisová planeta nemluví o ničem jiném. Karolína Plíšková se Serenou Williamsovou sehrály fenomenální zápas, který bude mít své místo ve sportovních dějinách. První velký obrat připravila Američanka, druhý, ten rozhodující, zase Češka. Úroveň hry předčila veškerá očekávání.

Plíšková ukázala, jak prudce nahoru její výkony stoupají po angažování trenérek Rennae Stubbsové a Conchity Martínezové. V utkání dlouhém 130 minut zaznamenala pouhých patnáct nevynucených chyb, což je neuvěřitelné číslo. V předchozím kole proti Garbině Muguruzaové chybovala jen třikrát.

A i Williamsovou ve velké části zápasu deptala tím, jak dobíhala míče a neomylně je vracela stále znovu a znovu na druhou polovinu.

"Nedělám hloupé chyby, soustředím se na každý úder. Lépe se hýbu, jsem připravená i na kratší míče," vysvětlovala vlastní zlepšené dovednosti na tiskové konferenci.

Žurnalisté z celého světa, kteří zaplnili sál, hltali každé její slovo. Aby ne, když právě dokonala jeden z nejpůsobivějších obratů tenisové historie.

"Od prvního míče jsem věřila, že můžu vyhrát. S tím jsem šla do zápasu. Myslím, že Serena z toho byla nejdřív překvapená. Hrála pasivně, já naopak útočila," popsala česká tenistka první polovinu zápasu.

V první sadě nepustila Williamsovou k jedinému brejkbolu a náskok si vypracovala i na začátku druhého dějství. Poté se ale obraz hry otočil. Plíšková sama uznala, že se její rivalka do zápasu vrátila ve velkém stylu a předváděla vynikající tenis.

"Hrála mnohem lépe, než když jsem ji porazila na US Open v semifinále před třemi lety. Méně chybovala, byl to o poznání kvalitnější zápas," uvedla Plíšková, která třiadvacetinásobnou grandslamovou vítězku porazila po druhé v kariéře a oplatila ji porážku z loňského newyorského čtvrtfinále.

Šestadvacetiletá Češka ještě jednou zdůraznila klíč k vítězství, kterým podle ní bylo její zdravé sebevědomí.

"Je jedno, kdo stojí na druhé straně. Vím, že mám šanci porazit každou soupeřku. Už to není jenom servis a forhend, mám i další věci. Nemám důvod o sobě pochybovat," vysvětlovala.

K úžasnému utkání, na které se bude dlouhá léta vzpomínat, jsou nicméně potřeba dvě hráčky. Serena Williamsová rovněž zaslouží za svůj tenisový výkon slova největšího uznání.

Navíc, zatímco loučení americké superhvězdy s minulým grandslamem provázela pachuť kontroverzních scén, po nesmírně bolestivé prohře s českou tenistkou ukázala Williamsová velký respekt hodný nesmrtelné šampionky.

Američanka bezesporu mohla fňukat, vymlouvat se a stěžovat si. Nikoli na chybu nohou, kterou jí rozhodčí zahlásila při prvním mečbolu za stavu 5:1. Při situaci, kterou mnozí američtí fanoušci nesou na sociálních sítích velmi nelibě, samotná hráčka nehnula brvou. Uznala svou chybu a moment ani po zápase ani jediným slovem nerozebírala.

Co ale její výkon očividně ovlivnilo, bylo nepříjemné podklouznutí hned o výměnu později. Svou chytrou hrou jej zařídila Plíšková, když dostala soupeřku do takové situace, která opravdu hrozila zraněním.

Williamsová si nicméně kotník protáhla a bez ošetření pokračovala ve hře. Její nebránitelná hra z předchozího průběhu třetí sady ale byla rázem ta tam. Serena začala chybovat a Plíšková jako šelma nabídnutou šanci úchvatným a takřka bezchybným způsobem využila.

Rodačka z Michiganu na tiskové konferenci vzdala soupeřce hold a problém s kotníkem bagatelizovala.

"Můj kotník je v pořádku, možná to trochu ucítím zítra. Karolína hrála neuvěřitelně proti mečbolům, prostě trefovala čáry. Šla do toho po hlavě, výtečně returnovala. Ano, já jsem udělala nějaké chyby, ale to nemělo nic společného s mým kotníkem," konstatovala sportovně.

Ocenila také bojovného ducha soupeřky. "Ani na okamžik na ní nebylo vidět, že by cokoli vzdávala. Ani za takřka beznadějného stavu," všimla si Williamsová.