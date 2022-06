Drtivé finále. Fenomén Nadal vládne i v šestatřiceti, French Open vyhrál počtrnácté

Rafael Nadal získal 22. grandslamový titul kariéry a potvrdil pozici nejlepšího tenisty všech dob. Šestatřicetiletý Španěl ve finále French Open deklasoval svého obdivovatele a žáka Caspera Ruuda z Norska po setech 6:3, 6:3, 6:0. V Paříži triumfoval už počtrnácté a stal se nejstarším vítězem antukového grandslamu v historii.

Rafael Nadal se vrátil se na pařížský trůn po dvou letech. Ziskem 22. grandslamového titulu vylepšil vlastní historické maximum. Srb Novak Djokovič a Švýcar Roger Federer mají o dva triumfy méně.

Nadal se dva dny po 36. narozeninách stal nejstarším vítězem Roland Garros v historii. Na French Open vyhrál 112. zápas, prohrál dosud jen tři. Španělský tenista zůstal na pařížské antuce neporažený i ve svém čtrnáctém finále. Navázal na lednový triumf na Australian Open a může myslet na kalendářní Grand Slam.

O 13 let mladší Ruud svému vzoru Nadalovi příliš vzdorovat nedokázal a prohrál za dvě hodiny a 20 minut. Osmý hráč žebříčku ATP se do finále grandslamu probojoval jako první Nor v historii. Dosud bylo jeho maximem 4. kolo z loňského Australian Open.

Nadal, kterého před turnajem i během něj trápilo chronické onemocnění nohy, zahájil finálové utkání sebevědomě. Po dvou prolomených servisech vyhrál první sadu jasně 6:3.

Ruud ve druhém setu si za stavu 2:1 vybojoval brejk. Nadal však od té doby zapnul na vyšší úroveň a pěti gamy za sebou sadu otočil ve svůj prospěch. V nastoleném tempu pokračoval i v závěrečném setu, v němž nadělil soupeři "kanára". Tento počin se povedl Španělovi ve finále Roland Garros potřetí v kariéře.

Nadal vyrovnal 22 grandslamovými tituly bilanci Steffi Grafové. Více triumfů mají v tenisové historii jen Serena Williamsová (23) a Margaret Courtová (24).

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - finále:

Nadal (5-Šp.) - Ruud (8-Nor.) 6:3, 6:3, 6:0.

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Garciaová, Mladenovicová (Fr.) - Gauffová, Pegulaová (8-USA) 2:6, 6:3, 6:2.