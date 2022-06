Šwiateková podruhé vyhrála French Open. Královna tenisu smetla ve finále Gauffovou

Světová tenisová jednička Polka Iga Šwiateková ovládla podruhé Roland Garros. Ve finále porazila osmnáctiletou Američanku Cori Gauffovou jednoznačně 6:1, 6:3. Na pařížské antuce uspěla už před dvěma lety, kdy získala první grandslamový titul.

Šwiateková vyhrála 35. zápas za sebou a vyrovnala sérii Venus Williamsové z roku 2000. V tomto století nikdo více utkání v řadě nevyhrál.

Jednadvacetiletá Šwiateková porazila Gauffovou ve třetím zápase po sobě a znovu s ní neztratila ani set. Celkem vyhrála šestý turnaj za sebou a uspěla v devátém finále v řadě, do kterého se probojovala.

Upevnila si vedení v žebříčku WTA, kde bude mít v pondělí takřka dvojnásobný náskok před Anett Kontaveitovou z Estonska.

Gauffová, kterou čeká v neděli finále čtyřhry, nenapodobí loňský počin Barbory Krejčíkové.

Česká tenistka před rokem v Paříži vyhrála vedle dvouhry také debl s Kateřinou Siniakovou. Letos po návratu po zranění lokte vypadla v prvním kole s domácí Diane Parryovou. Účast ve čtyřhře kvůli pozitivnímu testu na koronavirus odřekla.

"Po zápase jsem Coco (Gauffové) říkala, ať nebrečí, ale podívejte teď na mě. Chtěla jsem bych pogratulovat i jí, protože předvedla výborný výkon. Sleduju ji a věřím, že jednou tady vyhraje," řekla v rozhovoru na kurtu Šwiateková.

"Když jsem tu vyhrála před dvěma lety, bylo to něco neuvěřitelného a nečekala jsem to. Tvrdě jsem na sobě pracovala, abych to dokázala znovu. I když to bylo těžké a byla jsem pod tlakem, díky fanouškům jsem to zvládla. Je skvělé, že tu jste se mnou i v těžkých chvílích," doplnila polská tenistka a vyslovila také podporu válkou sužované Ukrajině, za což si vyslechla dlouhý potlesk. "Zůstaňte silní," vzkázala.

Šwiateková si za svým druhým grandslamovým titulem šla rázně od samého úvodu. V první sadě prolomila soupeřce třikrát servis a za 33 minut vyhrála 6:1. Ve druhém setu sice Gauffová získala brejk, o tři roky starší Polka ji ale brzy oplatila stejnou mincí a za stavu 3:2 prolomila její servis znovu.

Po hodině a osmi minutách světová jednička proměnila první mečbol. Při oslavách v lóži s týmem a rodinou se objala také s hvězdným polským fotbalistou Robertem Lewandowským.

Poland's two biggest celebrities - Iga Swiatek and Robert Lewandowski - embracing after the final.#RolandGarrospic.twitter.com/7YUssPJ8q3 — James Gray (@jamesgraysport) June 4, 2022

"Omlouvám se, že jsem to dnes nezvládla. Věřím, že to ale bylo první z mnoha finále a do konce sezony vás potěším. Děkuji všem i za podporu během celého turnaje," řekla Gauffová, v jejichž očích se leskly slzy.

Šwiateková se stala po Sereně Williamsové druhou hráčkou v tomto století, která vyhrála šest titulů v úvodních šesti měsících sezony. Je také po Monice Selešové, Steffi Grafové a Chris Evertové čtvrtou nejmladší hráčkou, která získala na Roland Garros více titulů.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionu eur):

Ženy:

Dvouhra - finále:

Šwiateková (1-Pol.) - Gauffová (18-USA) 6:1, 6:3.