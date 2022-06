"Je to jen začátek." Havlíčková ovládla Roland Garros, gratulovala i Kvitová

Česká tenistka Lucie Havlíčková vyhrála juniorské Roland Garros. V dnešním finále porazila dvakrát 6:3 Solanu Sierraovou z Argentiny a navázala na loňský titul krajanky Lindy Noskové.

Havlíčková proti nenasazené soupeřce potvrdila roli turnajové devítky a se Sierraovou si poradila za 74 minut. Sedmnáctiletá tenistka si připsala první úspěch na grandslamu a French Open ovládla jako pátá Češka v historii.

"Je to úžasné, ještě zpracovávám všechny emoce. Je toho hodně co vstřebávat. I když jsem tu strávila na kurtu snad milion hodin, protože jsem hrála kromě dneška snad vždy třísetové zápasy, cítím se skvěle," uvedla Havlíčková na tiskové konferenci.

Proti Sierraové čekala těžký duel. Sedmnáctiletá Argentinka předtím vyřadila Brendu Fruhvirtovou nebo Nikolu Bartůňkovou. "Moje taktika byla jít na kurt a užít si to. Sierru jsem neznala a neviděla jsem ji tu hrát. Ptala jsem se i ostatních českých holek, které s ní hrály. Čekala jsem těžký zápas, znovu na tři sety, a připravovala se na to. Hrála jsem ale dobře, rychle a vyplatilo se to. Nakonec to bylo jen na dva sety," doplnila Havlíčková.

Jako jedna z prvních jí gratulovala dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová. "Juchuuu, Lucie! Moc ti gratuluji k titulu na Roland Garros. Sleduji, jak v TK Sparta makáš, a mám z tebe radost," napsala na Twitteru.

Nosková loni ukončila 44 let dlouhé čekání na titul z dvouhry juniorek, kterou před ní naposledy vyhrála Hana Mandlíková. V roce 1975 na pařížské antuce triumfovala Regina Maršíková a v roce 1972 Renáta Tomanová.

"Je skvělé být součástí historie, ale stále je to jen začátek. Doufám, že větší úspěchy ještě přijdou. Třeba titul na turnaji WTA nebo něco takového," usmála se Havlíčková.

V Paříži může přidat také titul ve čtyřhře. Ve finále spolu se Sárou Bejlek, kterou vyřadila v semifinále singlu, nastoupí proti česko-švýcarské dvojici Nikola Bartůňková, Céline Naefová.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionu eur):

Juniorky:

Dvouhra - finále:

Havlíčková (9-ČR) - Sierraová (Arg.) 6:3, 6:3.