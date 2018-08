Do třetice všeho dobrého. Buzarnescuová deklasovala řeckou soupeřku a má první titul

před 1 hodinou

Mihaela Buzarnescuová se na třetí pokus dočkala premiérového titulu z okruhu WTA. V San Jose přehrála ve finále Marii Sakkariovou 6:1 a 6:0.

San Jose - Rumunská tenistka Mihaela Buzarnescuová deklasovala ve finále turnaje v San Jose Marii Sakkariovou z Řecka za hodinu a čtvrt 6:1, 6:0 a získala první titul v kariéře. Ve světovém žebříčku WTA se díky tomu posune do elitní dvacítky.

Třicetiletá Buzarnescuová uspěla ve finále na třetí pokus. Letos o titul marně usilovala už v Hobartu, kde podlehla Elise Mertensové, a v Praze. V české metropoli nestačila na Petru Kvitovou.

"Dokázala jsem tentokrát udržet emoce na uzdě a zůstala jsem soustředěná. Snažila jsem se to brát jako normální zápas a ne jako finále. I po prvním setu jsem myslela, že to může otočit, nebylo to snadné. Až když jsem vedla 3:0, věřila jsem, že to opravdu můžu vyhrát," řekla Buzarnescuová, jež se stala už šestou hráčkou, která letos na okruhu WTA získala premiérový titul.

Třiadvacetiletá Sakkariová doplatila na nervozitu z finálového debutu, promarněné příležitosti ale nelitovala. "Získala jsem sebevědomí a zkušenosti, takže to byl skvělý týden. Na příští finále budu lépe připravena," řekla Sakkariová.

Tenisový turnaj žen v San Jose (tvrdý povrch, dotace 799.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Buzarnescuová (5-Rum) - Sakkariová (Řec.) 6:1, 6:0.