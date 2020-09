Djokoviče vytočil fanoušek s čepicí Federera. Kamarád z dětství, kamufloval Srb

Novak Djokovič vletěl do Roland Garros jako uragán, proti Švédu Mikaelu Ymerovi ztratil v prvním kole pouze pět her. I přes naprosto dominantní výkon bez sebemenších starostí se ale světová jednička nevyvarovala dalšího nervózního momentu, o kterém se mluví.

Srbský tenista na kurtu Philippa Chatriera potvrdil pozici jednoho z největších favoritů. Ne-li toho úplně největšího.

Narozdíl od dvanáctinásobného šampiona pařížského grandslamu Rafaela Nadala mu totiž naprosto vyhovují letošní specifické podmínky. Ostatně i výsledkově zvládl rodák z Bělehradu první kolo o něco přesvědčivěji.

Djokovič ale rovněž dostál svému prohlášení z minulého týdne. Po diskvalifikaci z US Open se nervózně choval i na turnaji v Římě, který jasně ovládl. Nadával v srbštině, hádal se s rozhodčím a rozmlátil i raketu.

"Není to první a ani poslední raketa, kterou jsem rozbil. Udělal jsem to dřív a velmi pravděpodobně to udělám zase. Nechci to dělat, ale když to přijde, stane se to. Někdy tak upouštím hněv. Jsme jen lidé a děláme, co můžeme," uvedl.

Důkaz o tom, že už jde zase o jiného Djokoviče než toho, který před třemi lety vyznával filozofii míru a lásky a meditoval s guru Pepe Imazem pomocí dlouhých objetí, přišel i v prvním kole Roland Garros.

Přes poklidný průběh se nechal vytočit fanouškem, který nepatřičně slavil jednu z mála Srbových nevynucených chyb.

Mladíkovi s čepicí edice Rogera Federera na hlavě věnoval dlouhý zlý pronikavý pohled a poslal mu ironický vzdušný polibek.

Když byl na "incident" na tiskové konferenci tázán, zvolil taktiku stručné kamufláže, která nepřipouštěla další diskusi. "Byl to můj kamarád z dětství. Poslal jsem mu pusu, velmi rád jsem ho viděl."

It seems Djokovic received some heckling after missing a point, gave a long glare to a guy wearing a Federer cap, and then send a kiss. #RG20 pic.twitter.com/E6gHOFJIVe — tennis gifs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 29, 2020

Šampion French Open z roku 2016 jinak exceloval, vyhrál 74 procent míčů po svém prvním servisu a proměnil devět z jedenácti brejkbolů. V Paříži se může stát prvním mužem v otevřené éře, který dokáže každý ze čtyř grandslamů ovládnout alespoň dvakrát.

Předtím se totéž povedlo jen Rodu Laverovi a Royu Emersonovi.

Nejlepší úder hracího dne a dost možná i celého turnaje si ale paradoxně připsal mladý Švéd Ymer.

Jinak zoufale se zmítající pod nadvládou světové jedničky předvedl fantastický prohoz takzvaným tweenerem, kterému musel uznale a pobaveně zatleskat i sám Djokovič.