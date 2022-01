Jsi blázen? Dívej se na mě, ječel nepříčetný Medveděv. Sudího nazval "malou kočkou"

Okázalou bitvu o postup do finále Australian Open mezi Daniilem Medveděvem a Stefanem Tsitsipasem provázely kontroverze. Ruskému tenistovi se ani trochu nelíbila prakticky neustálá komunikace mezi Řekem a jeho otcem Apostolosem. Během druhého setu za to nevybíravě seřval umpirového rozhodčího.

Medveděv ve vypjatých momentech závěru druhé sady ztratil podání, následně i nervy a veškeré zábrany. Po střechu naplněnou arénou Roda Lavera se začal rozléhat jeho řev.

"Jsi blázen? Jsi blázen? To s ním může jeho otec mluvit před každým míčkem? Jsi hloupej? Může s ním mluvit před každým míčem? Tak může?" ječel stále naštvanější druhý hráč světa na sudího Jaumeho Campistola.

Rozhodčí ani nestíhal reagovat, což Medveděvův vztek ještě vystupňovalo.

"Odpovíš mi na otázku? Můžeš mi na to odpovědět? Tak odpovíš mi, prosím? Může jeho otec mluvit do každého míčku?"

"Panebože, ty jsi tak špatnej, chlape. Jak můžeš být tak špatnej v semifinále grandslamu? Podívej se na mě. Mluvím na tebe!" řval pětadvacetiletý moskevský rodák na viditelně zaskočeného sudího.

Když pak Tsitsipas druhé dějství dopodával a vyrovnal na 1:1 na sety, Medveděv ve své tirádě pokračoval.

"Rozumíš řecky? Příště mu musíš dát varování, protože já slyším, jak spolu mluví řecky," vyzýval arbitra, který ale i nadále Rusovy stížnosti ignoroval. "Pokud to neuděláš, tak jsi… jak bych to řekl… malá kočka."

Medveděv se tak kreativně vyhnul vulgárnímu a dvojsmyslnému označení "pussy".

Ve čtvrtém setu se ruský tenista dočkal a Tsitsipas přece jen dostal od rozhodčího varování za nepovolený koučink. Přispěla k tomu i jiná rozhodčí, Řekyně Eva Asderakiová-Mooreová, kterou organizátoři kvůli monitoringu posadili přímo pod box Tsitsipasova týmu. Čtvrtý hráč světového žebříčku dostal letos v Melbourne varování za ilegální komunikaci i v zápasech třetího a čtvrtého kola.

Ve chvíli, když přišel trest, už ale Rus nezadržitelně kráčel za svým druhým finále Australian Open v řadě za sebou. Tsitsipase přehrál po setech 7:6, 4:6, 6:4, 6:1 a o druhý grandslamový titul se utká s Rafaelem Nadalem.

Řecký hráč po konci zápasu podal Rusovi ruku velmi vlažně, naopak rozhodčímu se Medveděv omluvil. Po stisku rukou sudí ukázal palec nahoru na znamení, že je vše zapomenuto.

"Mockrát jsem zápasy prohrál kvůli takovým emocím. Ztratíte koncentraci. Uvědomil jsem si, že to byla velká chyba. Ztratil jsem energii, ale musel jsem se rychle začít zase soustředit," řekl Medveděv po utkání v rozhovoru s Jimem Courierem.

Tsitsipas si na tiskové konferenci stěžoval, že se na něj a jeho tým rozhodčí více zaměřují. "Cílí na mě už dlouhou dobu. Sudí si na mě v tomhle dávají mnohem větší pozor, než na soupeře. Cítím se být už dlouho obětí," prohlásil.

Tsitsipas je otevřeným zastáncem toho, aby se koučink v tenise povolil. "Tenis by měl dovolit koučink po každém fiftýnu. Tento sport to potřebuje. Pravděpodobně jsme jediným globáním sportem, který koučink nepoužívá během zápasu. Zpřístupněme to," žádal na loňském Wimbledonu.