Omluva přijata. Strýcové se ozval sázkař, který jí nadával a vyhrožoval

Zhrzení sázkaři znepříjemňovali Barboře Strýcové poslední roky kariéry. Před necelými pěti lety jí jeden z nich na Wimbledonu dokonce vyhrožoval přímo u kurtu. Česká tenistka několikrát publikovala nevybíravé zprávy frustrovaných gamblerů, teď se jí jeden z nich ozval a zpětně se za své chování omluvil.

Češka omluvný vzkaz publikovala na svých sociálních sítích.

"Ahoj Barboro, gratuluji k celé tvé kariéře. Chtěl jsem jen říct, že byly doby, kdy jsem spadl do gamblingu a řekl zlé věci, když se mi při sázení nedařilo. Jen chci, abys věděla, že je mi to upřímně líto. Nikdy jsem nic z toho nemyslel vážně," kál se muž, křestním jménem Jason.

Strýcová gesto ocenila. "Omluva přijata," napsala stručně.

Útoky, nadávky i výhrůžky, kterým během sportovního života čelila, byly v drtivé většině virtuální a anonymní prostřednictvím sociálních sítí.

Strýcová ale zažila i přímé setkání. Na začátku července 2017 hrála první kolo Wimbledonu proti Paraguajce Veronice Cepedeové na jednom z menších kurtů.

Když se po dešťové přeháňce prodírala zpět na dvorec, jeden z diváků se na ni obořil.

"Mám na tebe vsazený velký prachy. Jestli to nedáš, tak si tě najdu," vyhrožoval anglicky. Strýcovou událost vystresovala a hned ji oznámila rozhodčímu.

"Támhleten pán má asi vsazeno," ukazovala. "Jak to viděl, tak rychle utekl. Je to ubohý člověk, který tam držel pivo a ještě měl asi něco upito. To jsou věci, co lidi nevidí. Je to nechutný," vyprávěla tehdy Strýcová, která první kolo zvládla vítězně, ale ve druhém narazila na tehdy ještě nepříliš známou Japonku Naomi Ósakaovou.

Českou hráčku incident utvrdil v tom, že podobné chování nebude tolerovat ani přehlížet. Vzkazy začala čas od času zveřejňovat.

"Budu na to upozorňovat pořád. Já takový vzkazy dostávám, i když vyhraju a i když prohraju. Je to hrozně nepříjemná věc. Když vám řeknou, že vám zabijí rodinu a nedožijete se Vánoc, to je nechutný," odhalovala tehdy Strýcová stinnou stránku profesionálního tenisu.

Jak je vidět, po ukončení kariéry už jsou zprávy od "fanoušků" příjemnější.

Strýcová s tenisem skončila před rokem, jejím posledním turnajem bylo grandslamové Australian Open. Největší úspěch singlové kariéry zaznamenala někdejší deblová světová jednička právě na Wimbledonu, kde v roce 2019 slavně dobyla semifinále a prohrála až se Serenou Williamsovou.