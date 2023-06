Dechberoucí triumf Muchové! Češka impozantním způsobem otočila duel a je ve finále

Česká tenistka Karolína Muchová je ve finále French Open. V neuvěřitelné bitvě dokázala heroickým výkonem otočit třetí set proti Aryně Sabalenkové, v němž prohrávala už 2:5, nakonec se ale radovala po vítězství 7:6, 6:7 a 7:5.

Karolína Muchová odvrátila na Roland Garros světové dvojce Aryně Sabalenkové z Běloruska mečbol, po obratu ve třetím setu zvítězila 7:6, 6:7, 7:5 a postoupila poprvé do grandslamového finále. Česká tenistka vyhrála dramatický zápas na pařížské antuce po třech hodinách a 17 minutách. V boji o titul vyzve v sobotu buď světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou, nebo Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou.

"Moc vám všem děkuji," řekla Muchová v rozhovoru na kurtu poté, co dostala náhradní mikrofon. "Ani nevím, co se vlastně stalo. Byla tu skvělá atmosféra a fanoušci, kteří mě hnali. Je to neuvěřitelné. Snažila jsem se pořád bojovat a fungovalo to. Jsem moc šťastná," doplnila i za potlesku rodičů v hledišti.

Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce se může stát další českou vítězkou pařížského turnaje dva roky po Barboře Krejčíkové. Poslední finalistkou na grandslamech byla před dvěma lety Karolína Plíšková ve Wimbledonu.

Vedle Krejčíkové vyhrála dvouhru na Roland Garros také Hana Mandlíková v roce 1981. Dvakrát uspěla i Martina Navrátilová, v letech 1982 a 1984 už ale reprezentovala USA. "Je snadné hrát na tomto krásném stadionu a s takovými fanoušky. Jdu si pro ručník a slyším, jak mě fanoušci povzbuzují nebo křičí mé jméno. Jsou to skvělé pocity," doplnila Muchová.

Vítězka lednového Australian Open Sabalenková prohrála teprve šestý ze 40 letošních zápasů a druhý grandslamový titul v sezoně nepřidá. Doplatila na 53 nevynucených chyb, Muchová jich měla o 26 méně. Češka zahrála 37 vítězných míčů, Sabalenková 44.

Muchová byla stoprocentní při využívání brejkbolů (5/5) a znovu zaujala kreativní hrou. "Slyšela jsem, že to o mě lidé říkají, ale nechci si to moc pouštět do hlavy. Snažím se hrát svou hru, pracujeme na ní a jsem ráda, že to funguje. Děkuji i mému týmu. Makáme tu všichni společně, takže je to náš společný úspěch," podotkla Muchová.

Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho držela od začátku s favoritkou krok. Ve čtvrtém gamu odvrátila dva brejkboly. Za stavu 4:4 Muchová prolomila soupeřce servis, vzápětí ale nevyužila setbol, sadu nedopodávala a rozhodlo se ve zkrácené hře. V ní česká tenistka vedla 3:0. Sabalenková sice otočila na 5:4, členka 1. ČLTK Praha nicméně zachovala chladné nervy a díky třem úspěšným míčkům za sebou ovládla tie-break 7:5. Sabalenková prohrála set poprvé na turnaji.

Vyrovnaná bitva pokračovala. Muchová se ujala se vedení 2:0, Sabalenková ale otočila na 4:3. Také třiačtyřicátá hráčka světa dokázala reagovat, srovnala a opět dovedla duel do zkrácené hry. V ní Sabalenková otočila z 1:2 na 4:2 a měla dva setboly. První nevyužila a udělala dvojchybu, při servisu Muchové ale zatlačila Češku do defenzivy a po tvrdé smeči srovnala.

V úvodu rozhodujícího setu ustála Muchová první kritické okamžiky, neboť za stavu 0:1 odvracela čtyři brejkboly. Sabalenková se často hlasitě hecovala, během přestávky si i zakryla obličej ručníkem. Přesto díky brejku v šesté hře utekla do vedení 5:2. Za toho stavu měla při servisu Muchové také mečbol.

Češka jej však odvrátila a zinscenovala povedený obrat. V dramatické koncovce dvakrát prolomila Bělorusce servis, vyhrála celkem pět her po sobě a viditelně otřesenou Sabalenkovou dorazila na servisu čistou hrou. Po mečbolu zvedla štěstím ruce nad hlavu.

Muchová se stala teprve třetí finalistkou Roland Garros po Lotyšce Jeleně Ostapenkové (2017) a Šwiatekové (2020), která figuruje mimo první čtyřicítku světového žebříku. Obě hráčky tehdy turnaj vyhrály.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 49,6 milionu eur):

Ženy

Dvouhra - semifinále: Muchová (ČR) - Sabalenková (2-Běl.) 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

Muži

Čtyřhra - semifinále: Gille, Vliegen (Belg.) - Middelkoop, Mies (12-Niz./Něm.) 6:4, 7:5.

Junioři

Čtyřhra - čtvrtfinále: Hrazdil, Camus (ČR/Austr.) - Barbier Gazeu, Radjenovič (Fr./Srb.) 6:3, 2:6, 11:9, Sciahbasi, Vulpitta (It.) - Mrva, Bondioli (5-ČR/It.) 6:3, 6:2.

Juniorky

Čtyřhra - čtvrtfinále: Grantová, Ngounoueová (6-USA) - Kovačková, Samsonová (ČR) 6:0, 3:6, 10:8.