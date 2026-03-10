Chystejte popcorn. Muchová je jako Federer, Šwiateková přiznala, proč s ní ráda hraje

Půjde dost možná o jeden z vrcholů turnaje, přestože je na programu teprve osmifinále. Rozjetá česká tenistka Karolína Muchová v Indian Wells vyzve polskou hvězdu Igu Šwiatekovou. Obě se dobře znají, před prvním zápasem si střihly i společný trénink a bývalá světová jednička se netají svým obdivem k Češce.
Není to žádné tajemství. Ty dvě spolu mají na okruhu celkem nadstandardní vztahy. Na velkých turnajích spolu Karolína Muchová a Iga Šwiateková i často trénují, u kurtu dlouho konverzují, vtipkují.
Nejinak tomu bylo i před turnajem v Indian Wells, a to i přesto, že už věděly, že se velmi reálně mohou brzy potkat ve vzájemném duelu.
A to se potvrdilo. Ve středu si to rozdají o postup do čtvrtfinále. Ta, která projde, bude jednou z hlavních aspirantek na celkové vítězství.
„Chystejte popcorn, Šwiatekovou čeká Karolína Muchová,“ napsal k tomuto zápasu na síti X oficiální účet tenisového portálu Game, Set & Talk.
A není divu. Bývalá polská světová jednička podnik v Kalifornii dvakrát vyhrála, má to tady ráda a podle toho vypadají i její výkony. Oba dosavadní zápasy zvládla poměrně hladce.
Muchová je zase ve skvělé formě i náladě, vždyť na kontě má díky triumfu v Dauhá už osmou výhru v řadě.
„A podmínky v Indian Wells jsou hodně podobné těm, které panují v Dauhá. Také se hraje uprostřed pouště. Sedí jí to tady,“ myslí si expertka Canalu+ Sport a bývalá tenistka Daniela Hantuchová.
Muchové v bitvě proti Šwiatekové věří i Kristýna Hancko Plíšková, která se o formě české tenistky rozpovídala v podcastu Rakety.
„Je tam pro ni dobrý povrch. Dobře na tom píšou rotace, všechny údery, které má v repertoáru, k tomu servis s kickem,“ líčí přednosti Muchové Plíšková.
Proti nejlepší polské tenistce má ovšem olomoucká rodačka negativní bilanci. Prohrála s ní čtyři utkání ze šesti. Šwiateková přitom trénink s Muchovou ráda vyhledává.
„Je to velká radost ji sledovat na kurtu, někoho s tak inteligentní a plynulou hrou. Ona je takovou ženskou verzí Rogera Federera,“ složila čtyřiadvacetiletá hráčka kompliment české soupeřce.
Z Muchové jde zkrátka letos strach. A parádní údery vytáhla právě i v tréninku proti Šwiatekové, jeden z nich pak obletěl sociální sítě.
„Jsou tady skvělí diváci, chodí jich spousta i na tréninky a to se pak člověk víc snaží,“ vtipkovala aktuální česká jednička.
Letos jen tak neprohrává, a když, tak s opravdu zvučnými jmény. V Brisbane to byla světová jednička Aryna Sabalenková, v Melbourne Coco Gauffová.
„Karolína je úžasná hráčka, zápasy proti ní bývají těsné a užívám si je. Teď s těším se na další,“ dodala Šwiateková.
Jen poslední duel těchto tenistek byl jednostrannou záležitostí a shodou okolností se odehrál loni právě v Indian Wells. Češka prohrála dvakrát 1:6.
