Svět se diví "neuvěřitelné" Siniakové. S Ruskou si vyměňovaly pohledy, ta pak udělala scénu

Jak je tohle možné? Kateřina Siniaková září na turnaji v Indian Wells způsobem, který ve světě tenisu vyvolává udivené ohlasy. Do jednoho z životních osmifinále postoupila po senzační výhře nad obhájkyní titulu, zázračnou Mirrou Andrejevovou. Na kalifornském centrálním kurtu přitom byly k vidění silné emoce: slzy štěstí Češky a divoký vztek ruské favoritky.
Před aktuálním turnajem dokázala Kateřina Siniaková otočit zápas z 0:1 na sety naposledy v roce 2022. V Kalifornii ale tento svůj nedostatek vylepšila nevídaným, fenomenálním způsobem.
V prvních třech kolech třikrát prohrávala, vždy ale našla cestu k obratu.
Nejprve s někdejší šampionkou Australian Open Sofií Keninovou, potom s bývalou finalistkou US Open Leylah Fernandezovou a v pondělí i proti nejzářivější mladé hvězdě tenisového světa: osmnáctileté Rusce Mirre Andrejevové, která v Indian Wells obhajovala loňský titul.
Celkem už Siniaková během tří zápasů strávila na kurtu neuvěřitelných 8 hodin a 7 minut. Znovu je za nezlomnou, příkladnou bojovnici.
„Siniaková měla v nohách už 319 minut na kurtu, když nastupovala k pondělnímu utkání třetího kola. Andrejevová měla naopak v prvním kole volný los a ve druhém potřebovala na výhru 6:0, 6:0 jen 50 minut. Rozdíl v odehraném čase ale nehrál žádnou roli,“ vypíchla asociace WTA ve své reportáži.
Duel Siniakové s Andrejevovou označila za „napjatý a vyhrocený“. Česká tenistka přitom velké nervy ustála lépe a po setech 4:6, 7:6, 6:3 postoupila poprvé do osmifinále prestižního turnaje.
Mečbol proměnila „prasátkem“, tedy šťastným zásahem pásky sítě, na který už z pohledu Rusky nebylo možné reagovat.
„Samozřejmě jsem šťastná, že míček spadl na druhou stranu,“ přiznala Siniaková na tiskové konferenci.
„Říkala jsem si, jestli mám slavit nebo ne. Ale je to opravdu záludný konec,“ přiznala. Soupeřce se samozřejmě hned omluvila, ta ale mrštila raketou vzteky směrem k síti. V té době v ní definitivně bouchly saze.
Se vztekem se prala už od vypjaté druhé sady. V tie-breaku byla za stavu 5:5 dva míče od vítězství, místo toho musela do rozhodujícího třetího setu.
Osmnáctiletá superstar hodila raketou směrem k lavičce, následně ji ještě rozmlátila o kurt. Dostala napomenutí za nesportovní chování.
Emotivní atmosféra poté eskalovala.
Obě hráčky si několikrát vyměnily zlé pohledy a Andrejevová svou frustraci, která pramenila zejména z obrovského množství nevynucených chyb, vyjadřovala i nepřátelskými gesty vůči vlastnímu týmu v čele s trenérkou Conchitou Martínezovou.
Na Andrejevovou, která celkem vyrobila 75 nevynucených chyb, se po scénách snesla i nepřízeň publika. Při odchodu z kurtu Ruska na diváky zřetelně křičela vulgární „fuck you all“.
Naopak na Siniakovou se zaslouženě valí obdiv.
Češka po utkání neudržela slzy dojetí a vyslechla si během rozhovoru bouřlivý aplaus tribun. „Jsou to velké emoce. Necítím teď žádnou část svého těla. Jen jsem se snažila dál a dál bojovat. Nevěřím tomu a nevím, co říct,“ uvedla devětadvacetiletá hráčka.
„Klíčem pro mě bylo si to užívat. Neměla jsem na sobě žádný tlak, všechno bylo na ní. Znám ten pocit, tak jsem si užívala být na té druhé straně. Odvedla jsem skvělou práci a jsem na sebe hrdá,“ dodala.
„Měla bys být hrdá. Už jsi tady vyhrála turnaj ve čtyřhře a teď jsi kandidátkou i v singlu,“ odvětil moderátor.
Siniaková se v osmifinále utká s další velkou hvězdou Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.
Americké šlágry na CANAL+ Sport
Nejlepší světové tenistky v březnu tradičně zápolí na prestižních turnajích "Sunshine Double" v Kalifornii a na Floridě. Betonové kurty v Indian Wells a Miami se stávají scénami pro akce WTA 1000. Všechny důležité mače v přímých přenosech, živá studia i rozhovory sledujte na CANAL+ Sport 2 a 3.