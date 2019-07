Česká vláda nad Wimbledonem? Je to ošklivé, ale starám se jen o sebe, říká Plíšková

před 1 hodinou

Karolína Plíšková jde do boje o své první čtvrtfinále na Wimbledonu. O ten samý milník ale bude usilovat i její soupeřka Karolína Muchová. | Foto: Reuters

Londýn (od našeho zpravodaje) - Čtyři Češky, tři Američanky, dvě Ukrajinky a po jedné hráčce z Austrálie, Belgie, Velké Británie, Číny, Chorvatska, Španělska a Rumunska. Takové je národnostní složení ženského osmifinále Wimbledonu.

Česká republika bude mít na nejslavnějším grandslamu minimálně jednu čtvrtfinalistku, jistota vyplývá ze vzájemného duelu dvou Karolín.

Vysoce favorizovaná světová trojka Karolína Plíšková se v pondělí odpoledne utká na kurtu číslo 2 s mladší krajankou, v žebříčku stále výš se deroucí Karolínou Muchovou (online reportáž z utkání můžete sledovat na Aktuálně.cz).

A v Londýně se zase mluví o nevyčerpatelné studnici talentovaných českých tenistek.

Když Plíšková zvládla ve třetím kole zatěžkávací zkoušku a vyřadila záludnou Sie Šu-wej, jedna z otázek zahraničních novinářů zněla: "Máme tu Muchovou nebo Vondroušovou, hráčky, pro které jste mohla být vzorem i vy. Jste ráda, že tím pomáháte k tomu, aby český tenis dál tak šlapal?"

Reakce Plíškové nebyla překvapivá, kopírovala její minulé výroky vyzdvihující čistě profesionální stránku věci. "To není mým cílem," prohlásila sedmadvacetiletá hráčka. "Starám se jen o sebe. Vím, že je to ošklivé. Ale takhle to v tenise je, opravdu se nedívám moc okolo," potvrdila.

"Určitě je to skvělé pro český tenis, pro Fed Cup, že je tu tolik dobrých a mladých hráček. Otevírá to velké možnosti. Pro mě jsou to ale soupeřky. Je mi jedno, ze které země jsou," dodala Plíšková.

V osmifinále bude výraznou favoritkou. Nejen kvůli žebříčkovému postavení nebo prvnímu vzájemnému duelu, který v lednu v prvním kole Australian Open dopadl jednoznačně. Ale i díky bilanci proti českým soupeřkám.

Od začátku minulé sezony potkala krajanky na turnajích dvanáctkrát a prohrála jen ve dvou případech. Loni v květnu padla ve dvou setech na antuce v Madridu s Petrou Kvitovu. A před necelými třemi týdny na trávě v Birminghamu podlehla své sestře Kristýně, čímž jí částečně pomohla do hlavní soutěže Wimbledonu.

Duely proti dvojčeti jsou jediné, jež Plíšková nevyhledává. Jinak jí nezáleží, zda na druhé straně dvorce stojí Češka, nebo někdo úplně jiný.

"Připravím se jako na každý jiný zápas a nebudu řešit, že je na druhé straně Češka. Nemyslím si, že bych měla problém s Češkami hrát," řekla rodačka z Loun.

Se svou osmifinálovou soupeřkou v posledních měsících několikrát trénovala. "Známe se, víme, jak ta druhá hraje," prohlásila a očekávala, že bude duel doma velmi sledovaný. "Lidi u nás jsou na to žhaví, tak uvidíme."

Ani dvaadvacetiletou Karolínu Muchovou vzájemný duel s tenistkou stejné národnosti z míry nevyváděl.

"Je mi jedno, že tam bude Češka. Nezáleží na tom, jakou má soupeřka vedle jména vlaječku," prohlásila poté, co vyřadila z turnaje Estonku Anett Kontaveitovou.

Na svém prvním Wimbledonu kariéry Muchová září. Ve třech duelech neztratila ani set a pyšní se tak unikátní kariérní wimbledonskou statistikou. 3:0 na zápasy, 6:0 na sety. Před rokem byla Muchová ve třetí stovce světového žebříčku, nyní je v živém pořadí těsně za první padesátkou.

Se zápasy odehranými proti špičkovým sokyním roste před očima, a tak může favoritku zaměstnat výrazně víc než v Melbourne, kde v lednu uhrála jen pět gemů.

"Měsíc od měsíce se zlepšuje, je lepší s každým turnajem," uznala Plíšková sílu soupeřky, která produkuje pestrý tenis, jenž finalistce US Open z roku 2016 obvykle není příjemný.

Plíškovou ale v tomto směru výrazně vnitřně posílilo vítězství nad Tchajwankou Sie. "Nic nemůže být horšího než zápas s ní. Ať se stane cokoli, tak se určitě budu cítit lépe," konstatovala přesvědčeně. "Mám svůj servis, mám svou hru," věřila si.

Muchová očekávala složitý zápas. "Vyhrála Eastbourne, na trávě jí to jde. Bude to hodně těžké," připomněla aktuální vítěznou sérii Plíškové, která na trávě činí už osm po sobě jdoucích triumfů.