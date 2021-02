Být 15 dnů zavřená a pak porazit Kvitovou? Nevěřím tomu, přiznala Cirsteaová

Měla smůlu, že sdílela letadlo do Austrálie s člověkem, který se později ukázal jako nakažený koronavirem. Rumunka Sorana Cirsteaová musela spolu s dalšími 70 hráči do přísné karantény a na tenisový grandslam se připravovala v hotelovém pokoji. Přesto může zářit štěstím, porazila Petru Kvitovou a je už ve třetím kole Australian Open.

Při pohledu na žebříček bylo před středečním druhým kolem grandslamu o favoritce jasno. Cirsteaová sice kdysi klepala na bránu první dvacítky, ale nyní ji najdete až na 68. místě. A proti ní stála dvojnásobná wimbledonská šampionka, světová osmička Kvitová.

Jenže papírové předpoklady se tentokrát nepotvrdily a v třísetové bitvě byla nakonec lepší rodačka z Bukurešti.

"Je to neuvěřitelné, to jsem nečekala. Že budu 15 dní zavřená, pak bez jediného tréninkového úderu přijdu na kurt, budu hrát takhle dobře a porazím Petru? Moc dobře ji znám, hrály jsme proti sobě několikrát, je to úžasná hráčka, která má v ruce opravdovou ránu," divila se výsledku Cirsteaová.

Rumunka musela trávit dva týdny před grandslamem v karanténě na pokoji, nemohla se tak na úvodní turnaj velké čtyřky adekvátně připravovat.

"Nejhorší byl asi ten přechod do vedra. Přijít z klimatizovaného hotelu na takhle rozpálený kurt, to vám vezme hodně energie, takže teď se musím hlavně dát dohromady," uvedla tenistka, kterou v dalším kole čeká další levoruká Češka Markéta Vondroušová.

Na teploty přes 30 stupňů si stěžovala i Kvitová, které se vedro prý dostalo pod kůži a na kurtu se fyzicky trápila. Zatímco druhý set vyhrála jednoznačně 6:1, v tom třetím stejným poměrem prohrála.

"Byla to jízda jako na horské dráze. Bohužel jsem nevyužila šance v prvním setu, což byl klíč k utkání. Měla jsem první sadu vyhrát a byl by to jiný příběh," smutnila tenistka z Fulneku.

Cirsteaová, která oslaví jednatřicetiny jen o měsíc později než Kvitová, měla o něco více sil. Že by ale zápas nějak ovlivnila nezvyklá "hotelová" příprava na grandslam, to česká tenistka vylučuje.

"Tenhle zápas nebyl o karanténě. Měla jsem vyhrát první set. Dost jsem bojovala se servisem. Ale jsem ráda, že jsem mohla v Austrálii strávit alespoň pár dnů," dodala Kvitová.