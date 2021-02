Proč bych měla mluvit o svém zdraví? Lékaři taky mlčí, odsekla médiím Azarenková

Opírala se o raketu, sotva popadala dech. Běloruská tenistka Viktoria Azarenková v prvním kole australského grandslamu využila lékařského ošetření. Po zápase, který nakonec s Američankou Jessicou Pegulaovou prohrála, se ale odmítla o svém zdravotním stavu bavit.

Fanoušky i pořadatele vystrašila situace v druhém setu. Za stavu 2:4 Azarenková podávala, vedla v gemu 40:0, když se v předklonu odporoučela do stinného rohu kurtu, kde v urputném vedru zkoušela popadnout dech.

Rozhodčí rychle povolal lékaře, kteří k jednatřicetileté tenistce přiběhli a pokoušeli se zjistit, v čem spočívají její problémy. To se snažili na pozápasové tiskové konferenci zjistit i novináři, ale měli smůlu.

"Opravdu nevím, proč se nás někdo pořád ptá na zdravotní stav. Informace o našem zdraví pak vyplavou na internetu, kde to lidi řeší a soudí," ohradila se Azarenková, která po ošetření uhrála už jen dva gemy.

Podle ní by měly podobné otázky na tiskových konferencích vymizet. "Samozřejmě, pokud o tom chtějí hráči mluvit, ať mluví, ale nemělo by být pravidlem, že když jsou hráči zranění nebo nemocní, musí sdělovat podrobnosti o svém stavu veřejnosti. Tohle se musí změnit," stěžuje si Běloruska.

Podle ní by se mělo vymyslet speciální pravidlo, která bude tenisty chránit. "Doktoři také dodržují lékařské tajemství a nesdělují informace, tohle by mělo být stejné," dodala.

I proto se média další podrobnosti o jejím kolapsu ve druhém setu nic nedozvěděla. Azarenková se nechtěla ani vymlouvat na to, že patřila mezi sedm desítek hráčů, kteří museli do absolutní karantény kvůli tomu, že byli v letadle s osobou nakaženou koronavirem.

"To je vždycky tak, že kdo vypadne v prvním kole, říká se, že to mělo na výsledek vliv, kdo postoupí dál, tak zase nemá. Já jsem jen zklamaná z toho, že jsem nemohla předvést to, čeho jsem schopná," smutnila tenistka.

Do neprodyšné karantény, která ji na dva týdny uvěznila v hotelovém pokoji, si ale přeci jen rýpla.

"Chyběl mi čerstvý vzduch. Vůbec netuším, jak se v takových podmínkách můžu připravit na grandslamový turnaj," uvedla.