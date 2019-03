Bencicová si na Plíškovou nevěřila, ta se prala s větrem i sama se sebou

před 2 hodinami

Karolína Plíšková vs Belinda Bencicová na turnaji v Indian Wells 2019 | Foto: Reuters

Po Karolíně Plíškové se pokusí zastavit vítěznou sérii švýcarské tenistky Belindy Bencicové šampionka loňského Wimbledonu Angelique Kerberová. Do semifinále v Indian Wells se Němka probojovala po výhře 7:6, 6:3 v souboji bývalých světových jedniček nad domácí Venus Williamsovou.

Bencicová předtím vyřadila Plíškovou, která jí jako první na prestižním turnaji v Kalifornii dokázala vzít alespoň set. "Ani jsem nevěřila, že dneska zase vyhraju," přiznala dvaadvacetiletá Švýcarka po 12. vítězství v řadě. Po Dubaji má našlápnuto k triumfu na dalším velkém turnaji.

"Nešla jsem na kurt s žádným velkým očekáváním. Snažím se nic nevymýšlet a jen hrát. Věřím svým instinktům, zatím to funguje," radovala se bývalá světová sedmička, kterou v posledních letech sužovaly zdravotní problémy. Loni to byla únavová zlomenina v chodidle, předtím zápěstí a záda.

Plíšková spokojená nebyla. "Mám pocit, že jsem se od začátku prala spíš sama se sebou. Fyzicky to bylo hodně těžké a ani vítr mi moc nepomohl. Takže můj servis byl špatný a ani údery nebyly zrovna přesné," uvedla na svém webu. "Třetí set jsem doslova vydřela, ale jinak to mělo dnes hodně daleko do mého dobrého tenisu," dodala.

Plíšková byla šestou hráčku z elitní desítky, kterou rozjetá Bencicová v této sezoně porazila. Švýcarka už má jistotu, že se v novém žebříčku vrátí do dvacítky.

Skvělou formu má letos i Francouz Gaël Monfils, ale v Indian Wells ho zradila achilovka. Do semifinále tak bez boje poslal sedmého nasazeného Rakušana Dominica Thiema. "Už pár dnů mě hodně bolí levá achilovka. Zkusil jsem se rozcvičit, ale nejde s tím hrát," omluvil se osobně Monfils fanouškům na kurtu.