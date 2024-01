Říkají jí Teen Titán. Ruska rozsévá strach, Krejčíková si vybavila minulé debakly

Mirra Andrejevová dává v Melbourne razítko na pověst největšího současného tenisového talentu. Šestnáctiletá Ruska předvádí na svůj věk nesmírně vyspělou hru a pokukuje na Australian Open po postupu mezi osm nejlepších. Její soupeřkou v nedělním osmifinále bude Češka Barbora Krejčíková.

Přezdívka "Teen Titán" působí příhodně. Stejně jako stále častější srovnávání s někdejší švýcarskou superstar Martinou Hingisovou, která rovněž vzala světovou špičku útokem v takřka dětském věku.

Andrejevová je úkaz a způsob, jakým v Melbourne překonává jednu překážku za druhou, vyvolává u tenisových osobností nadšení.

Ve druhém kole nastoupila proti trojnásobné grandslamové finalistce a jednomu ze svých přiznaných vzorů, Tunisance Uns Džábirové.

Na kurtu rozpoutala nezadržitelný tajfun, zcela bezchybným výkonem světovou šestku vyhnala z kurtu za 56 minut výsledkem 6:0, 6:2.

"Tím, jak ji zničila, vyslala jasný signál o své hře, mentalitě a sebedůvěře. Stává se jednou z kandidátek na titul na tomhle turnaji a i na všech dalších v budoucnosti," nechal se slyšet expert Eurosportu Brit Tim Henman.

Jeho kolegyně a krajanka Laura Robsonová se rozplývala nad pohybem Andrejevové. "Ale úžasná byla po všech stránkách. Její výkon neměl jedinou chybičku," uvedla.

Po velkém vítězství často přichází drsný návrat zpět na zem, v dalším kole však Andrejevová ukázala úplně jiný způsob, jak zvítězit. S Francouzkou Diane Parryovou si podle predikcí naopak měla snadno poradit, jenže nic nešlo podle plánu.

Ruska se trápila a prohrávala 1:5 v rozhodujícím setu. Ztracený zápas? Pro ni ne.

Působivým obratem znovu nadchla tenisovou planetu.

Vyprávěla pak, jak si vytiskne a zarámuje tweet Andyho Murrayho. Obdiv ke slavnému Britovi vyjádřila už loni, ten se jí ozval zpět a od té doby si často navzájem vyjadřují sympatie.

Murray po duelu ruské teenagerky tweetoval: "Komentátor za stavu 1:5 říká, že by Andrejevová měla zapracovat na mentální stránce a že je na sebe moc tvrdá, když prohrává. O třicet minut později vyhrává zápas. Možná, že to otočila právě díky své mentální síle a proto, že je na sebe tvrdá a má sama na sebe vysoké nároky. Je to vítězka."

"Upřímně by mě nenapadlo, že se na můj zápas dívá, a pak ho ještě komentuje. Vytisknu si to, dám do rámečku a budu s sebou všude nosit, abych to viděla každý den," smála se rodačka z Krasnojarsku.

Favoritkou bude i v nedělním osmifinále, přestože nastoupí proti tenistce, která je grandslamovou vítězkou a na žebříčku figuruje o 36 míst nad ní. Jenže i jedenáctá hráčka světa Barbora Krejčíková ví, proti jaké síle bude stát. Už s ní má své zkušenosti.

"Když jsme proti sobě nastoupily, sotva jsem uhrála pár her," smála se Krejčíková na kurtu po svém postupu mezi šestnáct vyvolených.

Osmadvacetiletá tenistka z Ivančic se stala pátou Češkou v Open éře, které se třikrát v řadě povedlo postoupit do osmifinále Australian Open. Před Krejčíkovou to dokázalo kvarteto Helena Suková, Nicole Vaidišová, Barbora Strýcová a Karolína Plíšková.

Cesta o stupeň dál je ale zabarikádovaná pevnou cihlovou zdí. Krejčíková měla s Andrejevovou co do činění v minulém roce dvakrát. Ve druhém kole Wimbledonu kvůli zranění odstoupila za rozhodnutého stavu 3:6, 0:4.

V Pekingu na podzim dostala 2:6, 2:6. Teď přislíbila, že zkusí na zázračné dítě něco vymyslet.

Zatímco bookmakeři mají o vítězce poměrně jasno, tenisoví odborníci Krejčíkovou předem neodepisují.

"Krejčíková je nebezpečná a má zkušenosti," uvedla pro Eurosport bývalá světová jednička Justine Heninová. "Pro mě je to velmi kvalitní hráčka, která umí zahrát vítězné míče z obou stran," souhlasil Mats Wilander.

Duel mezi Krejčíkovou a Andrejevovou je na programu v neděli ráno středoevropského času a deník Aktuálně.cz jej bude sledovat prostřednictvím online reportáže.