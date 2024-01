Mats Wilander

Experti Eurosportu označili výhru Lindy Noskové za největší senzaci letošního Australian Open. A pro českou tenistku měli jen slova chvály.

"Je to další nebojácná teenagerka. Česká republika produkuje tolik hráček, mají na to skvělý systém. Žádná z nich nehraje stejně, každá je originál, nejde říct, že jde v něčem o ryze českou školu. Přesto všechno by mě ani nenapadlo, že to nakonec takhle dopadne," prohlásil bývalý švédský tenista Mats Wilander.