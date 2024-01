Australané nastražili past na Krejčíkovou. Čeká ji bouře a Storm, parťačka Siniakové

Australanům zbyla v ženské dvouhře domácího tenisového Open poslední naděje, kvalifikantka Storm Hunterová. Domácí pořadatelé i fanoušci chtějí pro její úspěch udělat všechno, co bude v jejich silách. Nastražili tak past na její soupeřku Barboru Krejčíkovou, jejich očekávaný duel se uskuteční v největší aréně Roda Lavera, pravděpodobně se bude hrát do noci.

Českou tenistku ve třetím kole na Australian Open čeká v pátek ostře kořeněný duel. Storm Hunterová je totiž novou deblovou partnerkou Kateřiny Siniakové, s níž Barbora Krejčíková tvořila nejúspěšnější pár české tenisové historie a pátý nejúspěšnější pár celosvětové Open éry.

Vítězky sedmi grandslamových turnajů se rozešly před aktuální sezonou právě na popud Siniakové, která zatoužila po změně.

"Hodně jsem o tom přemýšlela, ale myslím, že to bude správné rozhodnutí. Se Storm vycházíme dobře, na kurtu je s ní sranda. Bavíme se i mimo kurt. Vím, do čeho jdu. Myslím, že to bude fungovat," uvedla Siniaková.

Hned úvodní grandslam sezony teď nabízí zajímavé hrátky osudu.

Hunterová totiž v minulém kole z turnaje vyřadila novou partnerku Krejčíkové Němku Lauru Siegemundovou a teď zkusí překvapit i samotnou šampionku Roland Garros 2021.

Spíše než o cokoli osobního ovšem půjde o lákavý úspěch: postup do osmifinále Australian Open. Na takovou metu může Hunterová dosáhnout poprvé v kariéře, Krejčíková zase touží po obhajobě loňského výsledku.

Češka bude jasnou papírovou favoritkou, na žebříčku je jedenáctá, zatímco její soupeřka v singlovém rankingu figuruje až na 180. místě.

Frenetická podpora největší melbournské arény na závěr "night session" ale může hrát podstatnou roli a postavit veškeré predikce na hlavu.

"Stormie, doopravdy jsi rozpoutala bouři na Australian Open," rozjásala moderátorka fanoušky po minulém kole a vyloudila široký úsměv na tváři Hunterové, jejíž křestní jméno Storm samozřejmě znamená "bouře".

"Moc děkuju lidem, doslova mě dotáhli do dalšího kola. Byli jste úžasní," rozplývala se devětadvacetiletá Australanka a dojatě vyprávěla, jak pár let zpátky myslela, že už kvůli zranění nebude moci hrát tenis.

Teď je světovou jedničkou ve čtyřhře a účastnicí třetího kola dvouhry na domácím grandslamu.

"Je to pro mě splněný sen. Úžasný pocit," hlesla a vyzvala publikum, aby ji v hojném počtu přišlo podpořit také v pátek do bitvy s českou favoritkou.

"Neumím to vyjádřit v procentech, ale diváci tady mně i dalším domácím hráčům pomáhají strašně moc. Když se člověk v zápase cítí mizerně, lidé vás v tom nenechají a okamžitě jdete mentálně nahoru. Jsou tady pro vás a dávají vám nesmírnou energii," popsala Hunterová na tiskové konferenci.

Do utkání s Krejčíkovou, kterou tedy čeká bouře v hledišti a Storm na kurtu, tak rozhodně nepůjde předem poražená.

"Samozřejmě to bude těžké, Barbora je grandslamová vítězka v singlu i deblu. Skvělá hráčka, která umí výborně kontrolovat míč. Není tolik agresivní, ale trefí jakékoli místo na kurtu, má výborný slice. Trochu mi připomíná Ash Bartyovou," přirovnala Češku k někdejší dominantní světové jedničce a své krajance.

"Bude to velká výzva, ale budu spoléhat na svůj tenis. Budu se snažit hrát rychle a nenechat jí prostor na to, aby diktovala hru," dodala. Utkání mezi Krejčíkovou a Hunterovou nabídne deník Aktuálně.cz v online reportáži.