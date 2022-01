Bouzková - Kanepiová. Češka bojuje proti bývalé světové patnáctce o životní maximum

Marie Bouzková je třiadvacetiletá česká tenistka, která ovšem vyrůstá v Bradentonu na Floridě, tak trochu stranou hlavního zájmu českých tenisových fanoušků. Ve světovém žebříčku nakoukla před dvěma lety do první padesátky, nyní jí patří 86. místo. V březnu 2020 hrála Bouzková finále na turnaji v Monterrey, kde podlehla Ukrajince Elině Svitolinové. Vloni v únoru nestačila ve finále podniku Philipp Island Trophy v Melbourne ruské hráčce Darji Kasatkinové. V roce 2014 ovládla Bouzková dívčí juniorku na US Open, z okruhu WTA má na kontě ještě dva deblové tituly s Lucií Hradeckou.

Minulá sezona nebyla pro pražskou rodačkou povedeným ročníkem a ve větší průlom věří letos. Před Australian Open prošla na turnaji v Adelaide kvalifikací a až v osmifinále ji zastavila světová dvanáctka Elena Rybakinová po výsledku 3:6, 4:6. V prvním kole grandslamu si pak Bouzková poradila s Kanaďankou Rebeccou Marinovou za hodinu a 15 minut poměrem 6:1, 6:3. Pro Česku to bylo teprve druhé singlové vítězství v hlavní fázi jakéhokoliv grandslamu, první od Wimbledonu 2019. Postup do třetího kola by tedy znamenal nové kariérní maximum.