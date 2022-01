Kvitová se trápí. Není moc co říct, posteskla si po rychlém konci na Australian Open

Tenistka Petra Kvitová prohrála na grandslamovém Australian Open stejně jako loni se Soranou Cirsteaovou. Před rokem dvojnásobná vítězka Wimbledonu nestačila na rumunskou soupeřku v Melbourne ve druhém kole, letos s ní prohrála už v prvním dvakrát 2:6. Do druhého kola postoupili Markéta Vondroušová a účastník kvalifikace Tomáš Macháč.

Sestřih utkání mezi Petrou Kvitovou a Soranou Cirsteaovou | Video: Associated Press

Turnajová jednatřicítka Vondroušová, loňská stříbrná olympijská medailistka z Tokia, si poradila s domácí Priscillou Honovou 6:2 a 6:3. Macháč porazil Argentince Juana Manuela Cerúndola 6:3, 2:6, 6:4, 6:2 a stejně jako loni si zahraje na Australian Open druhé kolo.

Skončila Kateřina Siniaková, které se nepodařilo zaskočit Estonku Anett Kontaveitovou a s šestou nasazenou hráčkou prohrála 2:6 a 3:6. Jiří Lehečka bojoval při své grandslamové premiéře srdnatě s Bulharem Grigorem Dimitrovem a prohrál 4:6, 6:4, 3:6 a 5:7.

Hrát ještě bude Marie Bouzková s Kanaďankou Rebeccou Marinovou, která postoupila do soutěže z kvalifikace.

Kvitové, kterou trápí od začátku roku problém se zápěstím, se zápas s Cirsteaovou nevydařil. Udělala 39 nevynucených chyb, nevyužila ani jeden ze dvou brejkbolů a do šatny odcházela už po hodině a dvanácti minutách. "Není moc co říct. Takový je sport," řekla Kvitová.

Finalistka Australian Open z roku 2019 Kvitová prohrála v Melbourne v prvním kole poprvé od roku 2018, loni neuspěla hned na úvod také ve Wimbledonu.

Vondroušová zvládla zápas s majitelkou divoké karty Honovou za sedmdesát minut. Ve druhém setu vývoj otočila z 1:3 díky pěti hrám v řadě. "Hrála jsem, co jsem potřebovala. Myslím, že jsem docela dobře podávala," uvedla loňská osmifinalistka turnaje pro web Tenisový svět.

Příští soupeřkou dvaadvacetileté Vondroušové bude Ruska Ljudmila Samsonovová, 37. hráčka světa a autorka vítězného bodu z loňského pražského finále Poháru Billie Jean Kingové. "Na druhý kolo je to hrozně těžkej los. Už jsem s ní jednou prohrála, takže teď chci vyhrát," řekla Češka.

Jednadvacetiletý Macháč ve třetím setu utkání s Cerúndolem prohrával 1:3, ale otočil na 5:3. Pak sice set nedopodával, ale vzápětí v dlouhém gamu znovu prorazil podání soupeře. Ve čtvrtém setu berounský rodák odvrátil v páté hře brejkbol a čtyřmi hrami v řadě duel ukončil. O třetí kolo, čímž by si vylepšil grandslamové maximum, bude hrát s Maximem Cressym z USA.

Medveděv nezaváhal, Ruud končí

Daniil Medveděv, jenž je při neúčasti Novaka Djokoviče největším papírovým favoritem na triumf na Australian Open, postoupil na úvodním grandslamu sezony ve třech setech do 2. kola. S Melbourne se hned v prvním zápase rozloučila finalistka loňského US Open Leylah Fernandezová z Kanady.

Medveděv loni podlehl ve finále Australian Open srbské světové jedničce Djokovičovi, jenž letos nemůže obhajovat titul po prohraném soudním sporu o zrušené vízum do Austrálie, které původně získal na základě výjimky z očkování proti koronaviru. Druhý muž světového žebříčku dnes v Melbourne porazil 6:1, 6:4, 7:6 Švýcara Henriho Laaksonena.

"Mám rád tlak. Vždycky chci být lepší než rok předtím, ale nebude to jednoduché," uvedl Medveděv, jenž v září na US Open oplatil Djokovičovi porážku z Austrálie a překazil mu útok na kalendářní Grand Slam. Pětadvacetiletý moskevský rodák se může stát prvním tenistou v Open éře, jenž získá svůj druhý grandslamový titul hned na dalším turnaji "Velké čtyřky" po premiérovém triumfu.

Z pavouku mužské dvouhry vypadl ještě před svým prvním zápasem Casper Ruud. Osmý nasazený hráč musel odstoupit kvůli zranění kotníku, které si způsobil o dva dny dříve na tréninku.

Návrat na grandslam nevyšel překvapivé finalistce US Open Fernandezové. Devatenáctiletá Kanaďanka podlehla v prvním kole 2:6, 4:6 domácí Maddison Inglisové, jež je v žebříčku o více než sto míst níž. "Nebyl to dobrý den, bylo tam příliš mnoho chyb," řekla 24. tenistka žebříčku Fernandezová, jež udělala 30 nevynucených chyb.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 75 milionů australských dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Vondroušová (31-ČR) - Honová (Austr.) 6:2, 6:3, Cirsteaová (Rum.) - Kvitová (20-ČR) 6:2, 6:2, Kontaveitová (6-Est.) - Siniaková (ČR) 6:2, 6:3, Muguruzaová (3-Šp.) - Burelová (Fr.) 6:2, 6:3, Petersonová (Švéd.) - Savilleová (Austr.) 6:2, 6:3, Kučová (SR) - Doiová (Jap.) 6:3, 7:5, Cornetová (Fr.) - Tomovová (Bulh.) 6:3, 6:3, Šwiateková (7-Pol.) - Dartová (Brit.) 6:3, 6:0, Mertensová (19-Belg.) - Zvonarevová (Rus.) 6:4, 7:5, Stosurová (Austr.) - Andersonová (USA) 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, Beguová (Rum.) - Dodinová (Fr.) 2:6, 7:5, 6:3, Pavljučenkovová (10-Rus.) - Bondárová (Maď.) 6:2, 6:1, Halepová (14-Rum.) - Frechová (Pol.) 6:4, 6:3, Inglisová (Austr.) - Fernandezová (23-Kan.) 6:4, 6:2, Kasatkinová (25-Rus.) - Vögeleová (Švýc.) 6:3, 6:1, Linetteová (Pol.) - Sevastovová (Lot.) 6:4, 7:5, Baptisteová (USA) - Garcíaová (Fr.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, Samsonovová (Rus.) - Bektasová (USA) 7:5, 6:4, Zidanšeková (29-Slovin.) - Rusová (Niz.) 3:6, 6:3, 7:6 (10:8).

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Macháč (ČR) - J. M. Cerúndolo (Arg.) 6:3, 2:6, 6:4, 6:2, Dimitrov (26:Bulh.) - Lehečka (ČR) 6:4, 4:6, 6:3, 7:5, Medveděv (2-Rus.) - Laaksonen (Švýc.) 6:1, 6:4, 7:6 (7:3), Sinner (11-It.) - Sousa (Port.) 6:4, 7:5, 6:1, Gasquet (Fr.) - Humbert (29-Fr.) 3:6, 7:6 (4), 7:6 (7:3), 6:3.Rubljov (5-Rus.) - Mager (It.) 6:3? 6:2, 6:2, Schwartzman (13-Arg) - Krajinovič (Srb.) 6:3, 6:4, 7:5, Bautista (15-Šp.) - Travaglia (It.) 7:6 (7:2), 6:4, 5:7, 6:1, Van de Zandschulp (Niz.) - Struff (Něm.) 6:4, 6:3, 6:2, Kohlschreiber (Něm.) - Cecchinato (It.) 6:4, 7:5, 7:6 (7:0), O'Connell (Austr.) - Gaston (Fr.) 7:6 (7:4), 6:0, 4:6, 6:1, Gomboš (SR) - Skatov (Kaz.) 6:3, 6:2, 1:6, 6:4.