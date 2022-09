Američanka o Kvitové: Sfoukne tě, ale také umí být mimo. Češku čeká nevybíravý dav

Zkušené Češky to zase jednou dokázaly. Znovu se o nich mluví. Petra Kvitová i Karolína Plíšková přes letošní nevyrovnané výkony postoupily do druhého týdne na tenisovém US Open. Kvitová si osmifinále v New Yorku zahraje posedmé v kariéře, Plíšková pošesté. Jejich pondělní duely přitom přitahují spoustu pozornosti.

Kolem Petry Kvitové opět září aura nezlomné bojovnice. Dvaatřicetiletá Češka zvládla ve třetím kole posledního grandslamu sezony nervy drásající bitvu s Garbině Muguruzaovou a osamostatnila se na čele sezonního žebříčku hráček, které dokázaly otočit zápas, přestože čelily mečbolu. Související Ve zprávách budu vypadat jako idiot, zlobil se Kyrgios. Vyřadil ale obhájce Medveděva Kvitové se podobný kousek podařil letos už potřetí, což nikdo jiný nedokázal. V lednu v Sydney utekla ze dvou mečbolů Arantxe Rusové, nedávno v Cincinnati v poslední chvíli zachránila (a otočila) duel s Jil Teichmannovou. Teď přišel třetí obrat. Muguruzaová měla dva mečboly za stavu 6:5 ve třetí sadě, Kvitová ale zabrala a v dlouhém super tie-breaku desátou hráčku světa přetlačila definitivně. "Úplně jsem se vyšťavila. Byla to noční můra," přiznala dvojnásobná wimbledonská šampionka českým novinářům přímo ve Flushing Meadows a rychle mizela na odpočinek. Do dalšího duelu v tu chvíli zbývaly dva dny. Kvitová v rámci osmifinále poprvé v tomto ročníku zavítá na stadion Arthura Ashe. Na největším tenisovém stánku světa bude čelit domácí soupeřce a logicky velké nepřízni místních, často nevybíravých fanoušků. "Hraju s Jessicou, takže budu hrát proti Jessice a samozřejmě také proti davu," okamžitě Kvitová pochopila, o čem bude klání s Pegulaovou, osmou hráčkou světového žebříčku, kterou požene kupředu přibližně 23 tisíc amerických příznivců. Související Kvitovou před tie-breakem nerozhodil ani úsměv blondýnky, čeká nepřízeň diváků "Na druhou stranu, opravdu se na to těším. Párkrát jsem s ní hrála a byly to skvělé zápasy," uvedla Kvitová a zadoufala, že i jejímu tenisu dokáže newyorské publikum alespoň občas zatleskat. Osmadvacetiletou rodačku z Buffala a dceru z miliardářské rodiny porazila jak loni v Dauhá, tak předloni ve třetím kole US Open, když se hrálo kvůli pandemii covidu bez diváků. V obou případech vyhrála bez ztráty setu a je tedy na Pegulaové, aby něco změnila. "S Petrou je strašně těžké hrát. Cítím to tak, že když je v laufu, může vás úplně sfouknout z kurtu. Někdy ale zase umí být mimo," vyjádřila se Američanka. "Musím najít rovnováhu. Chodit si pro své údery a vyvíjet na ni tlak, ale zároveň nepropadnout frustraci, když bude ona podávat příliš dobře nebo sázet vítězné míče," dodala Pegulaová. Síla vs. konzistence. Tak shrnul očekávaný souboj, který v 18 hodin středoevropského času otevře dění na Arthur Ashe Stadium, specializovaný server Tennis.com. Jeho americký expert Steve Tignor tipnul za vítězku Kvitovou. Související Plíšková zazářila outfitem od návrháře vévodkyně, Gauffová překvapila podivným účesem 17 fotografií "Jak říká Jessica, u Kvitové člověk nikdy neví. Řekl bych ale, že svou dobrou sérii prodlouží ještě minimálně o jedno kolo," napsal. Zatímco Kvitová může vyrovnat své newyorské maximum, jelikož čtvrtfinále dobyla už v letech 2015 a 2017, ale dál dosud neprošla, Karolína Plíšková může postupem ještě zvýraznit svou zajímavou bilanci na americkém grandslamu. V roce 2016 hrála v New Yorku finále, v ročnících 2017, 2018 a také loni končila ve čtvrtfinále. Nyní jde na Viktorii Azarenkovou, která během své dlouhé a úspěšné kariéry prohrála v New Yorku hned tři finále. Duel proti třiatřicetileté Bělorusce považují experti i sázkové kanceláře za naprosto nepředvídatelný. Související Přijde mi hysterická, řekla Plíšková o sokyni. Legenda varuje před Kvitovou Obě hráčky jsou aktuálně ve třetí desítce světového pořadí a jejich vzájemná bilance je vyrovnaná. 4:4 na zápasy, přičemž poslední z nich jsou už více než tři roky staré. Plíšková dobře ví o minulých úspěších Azarenkové, strach ale necítí. "Já to tak úplně neberu. Vím, že toho hodně vyhrála, ale to bylo ještě před tím, než porodila. Teď je situace trochu jiná. Navíc jsem ji dokázala porazit i před dítětem, je to otevřené," citoval Tenisový svět slova třicetileté rodačky z Loun. "Ale samozřejmě musím hrát výborně, protože ona je na betonu nepříjemná. Hraje bojovně, je zarputilá, pro vítězství dělá všechno možné. Určitě to lehké nebude, ale to tu není žádný zápas. Je tu pár holek, proti kterým, když hrají dobře, toho moc dělat nejde. Ale jinak, pokud hraju dobře já, je tam šance na vítězství vždy," dodala Plíšková sebevědomě.