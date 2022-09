Přijde mi hysterická, řekla Plíšková o sokyni. Legenda varuje před Kvitovou

Z deseti českých tenistek zbyly na US Open jen dvě nejzkušenější. Karolína Plíšková a Petra Kvitová se v sobotu utkají o postup do osmifinále s renomovanými šampionkami. Plíšková může v New Yorku dobýt šestnáctku nejlepších pošesté v kariéře, Kvitová dokonce posedmé.

Plíšková v New Yorku přežila thriller prvního kola, s Polkou Magdou Linetteovou byla krůček od vyřazení, ve třetím setu prohrávala 1:4 a jak sama uznala, už přestávala věřit. V super tie-breaku ztratila náskok 7:2, prohrávala 7:8, tři poslední míčky ale uhrála a mohla si zhluboka oddechnout. Související Byla jsem vyděšená, přiznala Nosková. Nastoupila totiž proti hráčce z plakátu 2:30 Ve druhém turnajovém dějství narazila na zraněním oslabenou krajanku Marii Bouzkovou a poradila si. Ztratila jen pět her. Už je jen dvě vítězství od obhajoby loňského čtvrtfinále. V sobotním třetím kole ovšem bude muset překonat náročnou překážku, olympijskou vítězku Belindu Bencicovou ze Švýcarska. "Bude to dobrý zápas hodný třetího kola grandslamu. Úplně v lásce se nemáme. Já jsem spíš v klidu, ona mi přijde na kurtu taková trochu hysterická. Také má ale nějaké zbraně, čili vývoj nebude jen v mých rukou," citovala ČTK překvapivá slova Plíškové. Ještě před třemi lety, před dosavadním jediným vzájemným duelem v americkém Indian Wells, totiž popisovala slovenskou rodačku Bencicovou jako svou kamarádku. "Mimo kurt jsme dobré kamarádky. Sice reprezentuje Švýcarsko, ale mluví slovensky, takže s ní můžu normálně mluvit česky. Je to milá holka a teď je na vlně, porazila spoustu skvělých hráček, bude to těžké," prohlásila tehdy Plíšková. Se Švýcarkou v Kalifornii v rámci čtvrtfinále prohrála ve třech setech. Související Zkrvavený Nadal a česká sprcha pro Williamsovy. Ukrajinka nepodala Bělorusce ruku 22 fotografií I teď bude třináctá hráčka světa Bencicová mírnou favoritkou. Při svých posledních dvou startech ve Flushing Meadows došla v roce 2019 do semifinále a před rokem do čtvrtfinále. V obou případech prohrála s pozdější šampionkou, Biancou Andreescuovou respektive Emmou Raducanuovou. Slavnou soupeřku bude mít ve třetím kole také Petra Kvitová, v souboji dvou dvojnásobných grandslamových šampionek změří síly s Garbině Muguruzaovou. Půjde už o sedmé setkání těchto stálic širší světové špičky. Kvitová dosud se Španělkou prohrála pouze jednou, hned při prvním duelu v roce 2015 na Turnaji mistryň. Z pěti následných výher se jedna odehrála právě v New Yorku, kde Kvitová před pěti lety přešla přes Muguruzaovou do čtvrtfinále, které dosud zůstává jejím místním maximem. Před Kvitovou, která kvůli nemoci Ukrajinky Kalininové nemusela hrát druhé kolo, varoval i expert Eurosportu Mats Wilander. "Když se Kvitová rozjede, může vyhrávat turnaje. Oproti Muguruzaové má lepší údery, míče trefuje čistěji a tvrději," uvedla švédská tenisová legenda. Související Poplácání pozadí tenistky? U nás normální, klidní česká ambasáda pohoršené USA "Tohle nebude defenzivní zápas," řekl Wilander. "Bude to útok, útok a zase útok. A rozhodne momentální pohoda, obě jsou skvělé bojovnice. Může to být fantastický zápas," dodal. Přestože je Kvitová 21. hráčkou žebříčku a Muguruzaová, přemožitelka mladé Češky Lindy Fruhvirtové z druhého kola, uzavírá elitní desítku, sázkové kanceláře poměrně jasně favorizují dvojnásobnou vítězku Wimbledonu. Petra Kvitová zahájí v 17 hodin středoevropského času program na Kurtu Louise Armstronga, Karolína Plíšková nastoupí na Grandstandu proti Bencicové ve třetím utkání v pořadí.