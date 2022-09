"Asi se nevrátím." Serena nejspíš odehrála poslední zápas kariéry, vypadla na US Open

Vítězka třiadvaceti grandslamových titulů z dvouhry Serena Williamsová sehrála zřejmě poslední utkání v tenisové kariéře.

Serena Williamsová vypadla ve 3. kole US Open a odehrála tak zřejmě poslední zápas profesionální kariéry | Foto: Reuters

Čtyřicetiletá americká hvězda prohrála ve 3. kole US Open s Australankou Ajlou Tomljanovicovou 5:7, 7:6, 1:6 a turnaj v New Yorku, který pojala jako rozlučku, pro ní skončil. Šestačtyřicátá hráčka světa Tomljanovicová narazí v osmifinále na Rusku Ljudmilu Samsonovovou.

Mezi muži postupuje úřadující šampion a světová jednička Daniil Medveděv. Šestadvacetiletý Rus porazil Číňana Wu I-pinga 6:4, 6:2, 6:2 a vyzve v další fázi Australana Nicka Kyrgiose. Wu- I-ping se stal prvním čínským mužským tenistou od roku 1946, který se dostal do třetího kola grandslamu.

Williamsová naznačila konec kariéry v zářijovém vydání magazínu Vogue, během turnaje ho ale zcela nepotvrdila. "Jestli se někdy vrátím? Nemyslím si, ale nikdy neříkej nikdy," uvedla během pozápasového rozhovoru na kurtu, během nějž v slzách děkovala rodičům, sestře Venus a fanouškům.

Později na tiskové konferenci ohledně budoucnosti žertovala: "Vždy jsem milovala Austrálii," řekla směrem k zemi, kde se v lednu koná další grandslamový turnaj.

Na betonových dvorcích ve Flushing Meadows letos vyřadila Danku Koviničovou z Černé Hory a světovou dvojku Estonku Anett Kontaveitovou. Na přemožitelku Karolíny Muchové z úvodního kola Tomjanovicové už ale navzdory bouřlivé podpoře na stadionu Arthura Ashe nestačila.

Williamsová měla duel dobře rozehraný a v závěru prvního setu vedla 5:3. Od té chvíle ale přišla o čtyři hry za sebou a první set po 51 minutách ztratila.

Američanka se z neúspěchu oklepala a ve druhé sadě měla za stavu 5:2 k dispozici čtyři setboly. Devětadvacetiletá Australanka však tlak soupeřky i fanoušků ustála, všechny je odvrátila a si vynutila poté zkrácenou hru. Zde Williamsová konec zápasu odmítla a vyhrála 7:4.

Ve třetím setu už ale domácí tenistka nedokázala Tomljanovicové vzdorovat a Australanka získala od stavu 0:1 šest her za sebou. Přestože Williamsová odvrátila v závěru pět mečbolů a vysloužila si potlesk vestoje, ten šestý byl po třech hodinách a sedmi minutách definitivní.

"V první řadě mi to je strašně líto. Miluju Serenu stejně jako vy. Sledovala jsem ji jako malá holka a nevěřila jsem, že proti ní budu někdy hrát. Je největší hráčkou v historii našeho sportu. Ukazuje, že se dají v životě uskutečnit všechny sny," řekla Tomljanovicová.

Při cestě z kurtu Williamsovou vyprovázela skladba Tiny Turner - The Best. "Je zřejmé, že jsem stále schopná. Chce to ale mnohem víc. Jsem připravená být mámou a prozkoumat jinou verzi Sereny. Mám před sebou zářivou budoucnost," dodala Williamsová.

První postup do osmifinále US Open slaví světová pětka Uns Džábirová. Domácí Američanku Shelby Rogersovou porazila 4:6, 6:4, 6:3 a mezi šestnáct nejlepších hráček turnaje až při sedmé účasti v hlavní soutěži. V posledních třech letech končila pravidelně ve 3. kole.

"Byl to docela šílený zápas, Shelby hrála velmi dobře a i za stavu 5:1 ve třetím setu mi to zkomplikovala. Jsem ráda, že jsem bojovala až do konce," uvedla v rozhovoru na kurtu Džábirová.

Bez ztráty setu pokračuje turnajem finalistka Roland Garros Cori Gauffová. Osmnáctiletá Američanka porazila o devět let starší krajanku Madison Keysovou jasně 6:2, 6:3 a zahraje si na dvorích ve Flushing Meadows poprvé osmifinále. O postup mezi osm nejlepších zabojuje proti Číňance Čang Šuaj.

Třináctý zápas za sebou vyhrála Ruska Samsonovová. Přemožitelka Sáry Bejlek z úvodního kola porazila Srbku Alexandru Kruničovou dvakrát 6:3 a poosmé v řadě neztratila ani set. Třiadvacetiletá tenistka vyhrála před US Open turnaje v Clevelandu a Washingtonu.

Poslední grandslamový turnaj sezony skončil pro vítěze z roku 2012 Andyho Murrayho. Pětatřicetiletý Brit nestačil na třináctého nasazeného Itala Mattea Berrettiniho, jemuž podlehl po téměř čtyřech hodinách 4:6, 4:6, 7:6, 3:6. Římský rodák postoupil na grandslamu do druhého týdne posedmé za sebou.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Carreňo (12-Šp.) - De Minaur (18-Austr.) 6:1, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5), Medveděv (1-Rus.) - Wu I-ping (Čína) 6:4, 6:2, 6:2, Kyrgios (23-Austr.) - Wolf (USA) 6:4, 6:2, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Garciaová (17-Fr.) - Andreescuová (Kan.) 6:3, 6:2, Riskeová-Amritrajová (29-USA) - Wang Si-jü (Čína) 6:4, 3:6, 6:4, Samsonovová (Rus.) - Kruničová (Srb.) 6:3, 6:3, Tomljanovicová (Austr.) - S. Williamsová (USA) 7:5, 6:7 (4:7), 6:1.