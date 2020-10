Američané mají novou hvězdu. Korda přerostl tátu a říká: Bez něj bych nebyl nic

Osmadvacet let letos uplynulo od pařížské jízdy Petra Kordy. Tehdy čtyřiadvacetiletý vytáhlý český mladíček došel až do finále tenisového Roland Garros, kde prohrál s Jimem Courierem. Teď na antukovém grandslamu sbírá vítězství Kordův dvacetiletý syn Sebastian, reprezentant Spojených států.

Američané jsou u vytržení. Už před čtyřmi lety jeden z místních prominentních expertů a bývalých hráčů Brad Gilbert předpovídal: "Sebastian je největší americký talent."

Cesta z juniorských let mezi dospělé vlčáky ale bývá složitá. A u mladého Kordy to nebylo jiné. Letos už ale rodák z Bradentonu na Floridě ukazuje, čeho je schopný a jak obrovský má potenciál.

Na nedávném US Open v prvním kole sebral set hvězdnému Kanaďanovi Denisovi Shapovalovi. A přechod na oranžovou drť ho nakopl ještě víc.

Kvalifikací ve francouzské metropoli proplul bez ztráty setu. V prvním kole vyřadil zkušeného Itala Andrease Seppiho, bývalou světovou osmnáctku, a zaznamenal premiérové grandslamové vítězství.

Ve středu pak senzační tažení zvýraznil, když přesvědčivě ve čtyřech setech přehrál žebříčkově nejlepšího Američana současnosti, slavného Johna Isnera.

Našli Američané konečně tenisového spasitele? Na soudy je brzy, zámořská média ale superlativy rozhodně nešetří. Sám Korda z Paříže vzkazuje, že ho vytoužený úspěch pocitově "vystřelil na měsíc".

"Jsem strašně šťastný za to, jak jsem hrál, jak jsem zůstal klidný. Rodiče a sestry se dívali na celý zápas. Všichni jsou absolutně nadšení," podotkl po životním vítězství.

Tátu v Paříži nemá, Petr zůstal doma kvůli covidovým restrikcím a svému synovi fandí od televize. "On se mnou moc necestuje, ale v kontaktu jsme prakticky neustále," vysvětlil vytáhlý, 196 centimetrů vysoký mladík.

Tátu o pár centimetrů přerostl už před lety, tenisově ale má pořád k čemu vzhlížet.

Vítěz Australian Open z roku 1998 je pro něj nepostradatelnou a bezednou studnicí zkušenosti.

"Táta je pro mě obrovskou pomocí, dohlíží na všechno. Pořád jsme spolu na kurtu. Myslím si, že bez něj bych nebyl nic, nebyl bych ani náznakem tam, kde jsem teď. Jsem za něj strašně vděčný," popisoval dojatě v Paříži.

A děkoval i dalšímu Čechovi. Kondičnímu specialistovi Markovi Všetíčkovi, s nímž spolupracuje od konce loňské sezony.

S ním Korda dokonale využil koronavirovou pauzu a tvrdou prací udělal důležitý krok kupředu. Při své výšce měl minimum svalové hmoty, vážil jen něco přes 70 kilogramů.

To se teď mění a majitel výtečného obouručného bekhendu postupně nabírá svalovinu.

"V podstatě staví moje tělo tak, jak si myslíme, že by mělo vypadat. Neuvěřitelně mi pomohl, výsledky to jen potvrzují. Navíc je to velmi pozitivní člověk, při práci si užijeme spoustu srandy," řekl tenista, který už se v živém žebříčku posunul z 213. příčky na 161. místo světa.

Všechno jako by bylo propojené. Všetíček kdysi pomáhal Kordovi staršímu, oba společně pak vedli Radka Štěpánka.

A právě Štěpánkův zápas proti Novaku Djokovičovi na US Open 2009 definitivně stvrdil rozhodnutí Sebastiana věnovat se naplno právě tenisu.

"Radek hrál proti Novakovi zápas v noční sekci. Bylo narváno a já byl nadšený. Přišlo mi to jako nejvíc cool věc na světě. Vrátili jsme se domů a já řekl, že je to přesně to, co bych chtěl dělat. Zamiloval jsem se," vzpomínal mladý Korda nedávno na to, jak tenisová vášeň nakonec porazila tu hokejovou.

V Paříži rozhodně může myslet i na postup do osmifinále. Ve třetím kole ho dnes čeká Španěl Pedro Martínez, další tenista prozatím nepatřící k absolutní špičce. Antukový specialista by sice měl mít papírově navrch nad ranařem, Korda ale svého soka varuje.

"Jsem hodně vysoký, rád si chodím na síť, takže jakýkoli rychlý povrch je pro mě nejlepší. Ale na antuce jsem vyrostl. Vím, jak na ní hrát."