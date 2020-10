Plíšková - Ostapenková. V úvodu si hráčky berou podání, lepší zatím bývalá vítězka

Jelena Ostapenkové je momentálně až na 43. místě žebříčku organizace WTA. Přesto si může říct to, co Karolína Plíšková ne. Vyhrála grandslamový turnaj a to právě ten pařížský. Jsou tomu sice už tři roky a od té doby čekal lotyšskou dívku ústup z nejužší světové špičky, přesto dokáže být nebezpečná. Její forma ale moc nenapovídá. Na US Open nehrála, v Římě prohrála hned první zápas s Polkou Linetteovou. Ve Štrasburku sice dvakrát zvítězila, ale jednou jen po skreči Bertensové. A ve čtvrtfinále podlehla Japonce Hibinové. V prvním kole tohoto turnaje si však hodně jasně poradila s Američankou Brengleovou, které povolila jen tři hry a na kurtu se zdržela jen něco málo přes hodinu. Bude tak zajímavé sledovat, s čím přijde na kurt dnes.