Král předal žezlo: Pogačar je jasně nade mnou. Přesvědčil ho Slovincův "hloupý" útok

V neděli došlo v Curychu k oficiální korunovaci nového mistra světa v cyklistice, respektive v královské disciplíně silniční závod. Neoficiálně byl Tadej Pogačar zároveň korunován jako nejlepší cyklista všech dob. Uznal to totiž dosavadní vládce a legenda legend Eddy Merckx.

"Je jasné, že teď už je nade mnou," prohlásil Merckx na adresu Pogačara, poté co Slovinec exhibičním způsobem získal poprvé v kariéře duhový dres pro světového šampiona.

Ve Švýcarsku zaútočil sto kilometrů před cílem, více než 51 kilometrů jel na čele úplně osamocen a útok dotáhl k bezpečnému vítězství.

Letos vyhrál Giro d'Italia, Tour de France (potřetí v životě) a mistrovství světa. Takovou kombinaci zvládli dříve pouze Merckx (1974) a Stephen Roche (1987).

"Nemůžete mezi sebou porovnávat jednotlivé éry, ale tohle je zkrátka neuvěřitelný jezdec," podotkl Merckx. "Já jsem na MS nikdy neútočil, když do cíle zbývalo sto kilometrů. Je neobyčejný šampion," smekl.

79letý Belgičan přezdívaný "Kanibal" řádil především v 70. letech. Giro i Tour ovládl pětkrát, má jeden celkový triumf z Vuelty a tři tituly mistra světa. Se všemi dalšími profesionálními výhrami to dělá dohromady nepřekonatelných 525 vavřínů.

26letý Pogačar má nyní 86 triumfů a Merckxe v tomto ohledu nikdy nedožene. Jenže cyklistika se za půlstoletí dramaticky proměnila, její náročnost a kalendář dnes vypadá naprosto jinak.

Proto mluví Merckx o Pogačarovi s takovým obdivem.

Na Giru letos Slovinec závodil poprvé a k celkovému triumfu přibalil šest etapových prvenství. První dojel v šesti etapách rovněž na letošní Tour, celkově jich tam při pěti startech opanoval už 17. Merckx jich má 34, rekordman Mark Cavendish o jednu více.

Tento a další rekordy bude rodák z vesničky Klamec stíhat. Naturelem je stejný jako "Kanibal" Merckx, chce vyhrávat všude, kam přijede. Nejen dresy pro celkové pořadí, ale i jednotlivé etapy.

"Když jsem vyhrál v jednom roce Giro, Tour a MS, nikdo o tom se mnou příliš nemluvil. Neměli jsme tehdy historické srovnání. Pogačar ho má a jsme povinni ho ocenit," poznamenal Merckx.

Speciálně nad nedělním výkonem Slovince kroutili hlavou snad všichni z cyklistického prostředí.

Obhájce titulu Mathieu van der Poel řekl v cíli Pogačarovi, že je blázen. Ani olympijský vítěz Remco Evenepoel v průběhu závodu vůbec nechápal, proč Pogačar útočí tak brzy.

Marně pak jeho belgická skvadra Slovincův náskok stahovala.

"On to ale nebyl žádný plán, vlastně to byla hloupost," rozesmál se Pogačar při rozhovoru s novináři.

"V závodě nepřemýšlíte, jestli děláte hloupý krok. Zkrátka útočíte. Proto je to vlastně hloupé. Ale teď to přišlo tak přirozeně, fungovalo to, takže to pravděpodobně hloupé nebylo," pokračoval.

Když se mu rozjasnilo, podle vlastních slov myslel, že si střelil jednu kulku do jednoho kolene a druhou do druhého. Nicméně pomohl mu krajan Jan Tratnik a pak už Pogačar odpočítával kilometry a snažil se nepřekročit limit.

"V cíli jsem pak viděl týmové kolegy a (partnerku) Uršku, skoro jsem se rozbrečel. Je to více než splněný sen. Doufám, že duhový dres bude vypadat cool," smál se novopečený šampion.

Hned v sobotu se Pogačar představí v italském závodě Giro dell'Emilia. Vloni i předloni tam skončil druhý. V úterý 8. října ho čeká další italský podnik Tre Valli Varesine a v sobotu 12. října Giro di Lombardia, kde Slovinec zvítězil v posledních třech letech třikrát v řadě.

