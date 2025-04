Další průšvih Bostonu. Největší naděje klubu se uvedla zarážející sezonou

Před sezonou byl považovaný za největší hráčskou naději Bostonu do budoucna. Devatenáctiletý útočník Dean Letourneau však v první sezoně po draftu předvedl zarážející výkony. Tak zarážející, že to zapadá do celkově tragické sezony klubu.

Donedávna obávaní Bruins hned od začátku základní části upadli do šedivého průměru a zůstali v něm až do uzávěrky přestupů, kdy citelným výprodejem v podstatě vzdali boj o play off. Od té doby sbírají prohry ve velkém a padají tabulkou. Navíc bez uznávaného trenéra Jima Montgomeryho, který v listopadu dostal vyhazov - a následně vytáhl do netušených výšin přehlížené St. Louis. Zato má klub na mnoho let uvázané letní posily Eliase Lindholma a Nikitu Zadorova, kteří zatím ani zdaleka neospravedlňují svůj vysoký plat. Do toho přicházejí špatné zprávy i z oddělení, na němž částečně závisí budoucnost týmu. Řeč je o zásobě talentů. Boston v minulém draftu po třech letech vybíral v prvním kole a na 25. příčce si zamluvil dvoumetrového kanadského centra Letourneaua. "Vyčnívá dovednostmi a samozřejmě postavou. A na to, jak je velký, se opravdu dobře pohybuje. Má šikovné ruce, elitní střelu," liboval si generální manažer Bruins Don Sweeney. Online deník The Athletic pak zařadil Letourneaua na první místo žebříčku bostonských talentů usilujících o NHL. S tím, že by jednou mohl válet jako Tage Thompson, obrovitý forvard, který se v Buffalu vyšvihl mezi přední ligové střelce a jenž v neděli do sítě Bostonu nasázel hattrick. Autor Corey Pronman nicméně dodal, že by to mohlo dopadnout i mnohem hůř. Zpochybnil hráčovu ofenzivu. "Je skutečně chytrý a střelecky schopný na poměry NHL?" nadhodil. Teď se ukazuje, že šlo o oprávněné obavy. Letourneau sice před draftem zářil průměrem gól na zápas, ale jen na St. Andrew's College, škole připravující studenty na univerzitu, potažmo univerzitní hokej. Kvalita elitních zámořských juniorek pod hlavičkou CHL je podstatně výš. Aktuální sezonu odstartoval Letourneau ve vysoce prestižní univerzitní lize NCAA. A řečí čísel dopadl katastrofálně. Ve 36 zápasech získal jen tři body za asistence. Za celý ročník tedy neskóroval. V bodování Boston College skončil na 19. místě - mezi hráči, kteří draftem neprošli ani neprojdou. Pro srovnání - zmíněný Thompson sbíral v prvním roce na univerzitě bod na zápas. Hvězda Buffala Tage Thompson | Foto: Reuters Podle webu Puck Preps, který se podrobně zabývá juniorským a univerzitním hokejem, si však vytáhlý Kanaďan až tak špatně nevedl. "Dobře rozvážel puk, stavěl spoluhráče do výhodných pozic. Bez puku nutil soupeře ke ztrátám, vyhrával souboje a rozdával efektivní bodyčeky," stojí v analýze. Pokud ale Letourneau výrazně nezlepší produktivitu, nejenže z něj nebude další Thompson, ale možná si NHL vůbec nezahraje. Bostonu zatím příliš nevychází ani předposlední tah v prvním kole. Křídelník Fabian Lysell, jednadvacítka draftu 2021, stále nastupuje hlavně ve farmářské AHL. Jinak ale Bruins v dražbě nadějí dlouhodobě patří k silnému nadprůměru soutěže či přímo excelují, jak dokládá někdejší zisk Davida Pastrňáka z celkové 25. pozice. Pro nejbližší budoucnost klubu je důležité, aby dobrou úspěšnost potvrdili v nadcházejícím draftu, kde by - vzhledem k současnému propadu tabulkou - mohli poprvé od roku 2010 vybírat mezi prvními pěti. Související Přehmat Bostonu. Vyhozený trenér udělal ze slabé konkurence "děsivý tým"