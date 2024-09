Šampionka Kopecká o smutku a pláči po smrti juniorky: To je něco, co vidět nechcete

Titul mistryně světa v silničním závodě elitní kategorie žen, který se jel ve stínu tragické smrti juniorky Muriel Furrerové, obhájila belgická cyklistka Lotte Kopecká.

Při průjezdu cílem si Kopecká vychutnala prvenství naplno, ale namísto oslavných slov připomněla v rozhovoru památku osmnáctileté švýcarské juniorky Muriel Furrerové, která zemřela v pátek na následky pádu ve čtvrtečním silničním závodě.

"Nemohla jsem tomu uvěřit, že jsem vyhrála… Ale já bych tady chtěla hlavně vyjádřit soustrast rodině Muriel," uvedla Kopecká.

"Když tam byla na začátku minuta ticha a viděla jsem plakat švýcarské závodnice, to je prostě něco, co vidět nechcete. I pro ně to musel být velmi těžký okamžik," svěřila se staronová mistryně světa.

Stříbro získala na šampionátu v Curychu Američanka Chloé Dygertová, bronz si vyjela Italka Elisa Longová Borghiniová.

Nejlepší cyklistkou v kategorii do 23 let byla ve společném závodě Nizozemka Puck Pieterseová.

Trojice českých reprezentantek Nikola Nosková, Barbora Němcová a Nela Slaníková, která zastoupila zdravotně indisponovanou Julii Kopeckou, náročný a více než čtyřhodinový závod nedokončila.

Osmadvacetiletá staronová šampionka rozhodla o triumfu v závěrečném spurtu šesti závodnic.

Zlato obhájila jako první cyklistka od roku 2013, kdy se to povedlo nizozemské legendě Marianne Vosové.

Hned v úvodu trasy o délce přes 154 kilometrů skrápěl peloton déšť, s nímž se pak závodnice v dalším průběhu potýkaly ještě několikrát.

Dlouho se ale nedělo nic mimořádného, až 43 kilometrů před cílem se v čele odpojily Nizozemka Riejanne Markusová s Belgičankou Justine Ghekiereovou a začalo se závodit naplno.

Po dalších deseti kilometrech se skupinka uprchlic rozrostla, když se k Markusové s Ghekiereovou přidaly Vosová s Australankou Ruby Rosemanovou-Gannonovou. V nájezdu do posledního okruhu o délce 27 kilometrů měly minutový náskok k dobru.

Rozhodnuto přesto ještě ani zdaleka nebylo. Netrvalo dlouho a přihnaly se ještě Longová Borghiniová, Němka Liane Lippertová a Nizozemka Demi Volleringová, druhá žena nedělní časovky. O chvíli později se to povedlo i Dygertové.

Ve spolupráci s Vosovou, která mezitím odpadla, se do hry vrátila Lotte Kopecká, jíž se vzápětí podařilo vedoucí skupinku natáhnout a roztrhat. Zdálo se, že medaile si rozdělí silná čtyřka, v níž byly vedle Kopecké Longová Borghiniová, Lippertová a Volleringová.

S náskokem vedoucí kvarteto ale začalo s blížícím se cílem taktizovat, čehož využily Dygertová a Rosemanová-Gannonová. Ve spurtu měla nejvíce sil Kopecká, ale Dygertová vydřela stříbro a z Curychu tak má po bronzu z časovky druhou medaili. Longová Borghiniová dosáhla v silničním závodě MS na třetí bronz, třetí byla i v letech 2012 a 2020.

"Byl to opravdu mrzutý a pošmourný den, jak pršelo a nebylo teplo. Při stoupání do kopců se člověk zahřál a pak při sjezdu dolů zase hodně prochladl. I když jsem si prožila řadu těžkých chvilek, snažila jsem se uchovat si hlavně klidnou hlavu, jak to jen bylo možné," řekla Kopecká v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou federaci (UCI).