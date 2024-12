Solbakken si v Rotterdamu splnil sen. Dokud je šance, musíme být hladoví, nabádá

Záložník fotbalistů Sparty Markus Solbakken si startem v zahajovací sestavě v utkání Ligy mistrů splnil sen. Dojem mu pokazila porážka 2:4 na hřišti Feyenoordu Rotterdam v duelu 6. kola ligové fáze.

V rozhovoru s novináři prohlásil, že si jeho tým zkomplikoval zápas nepovedeným začátkem, kdy během 90 vteřin dvakrát inkasoval. Věří, že naděje na postup do vyřazovací fáze "milionářské" soutěže ještě existuje.

"Vždycky to byl sen nastoupit v Lize mistrů. Samozřejmě jsem každý den tvrdě trénoval, abych mohl nastoupit v základní jedenáctce. Dnes jsem tu šanci dostal," řekl čtyřiadvacetiletý Nor.

Sparta inkasovala první dvě branky mezi osmou až desátou minutou. "V úvodu se nám dařilo držet míč na jejich polovině a vytvořili jsme si několik slušných šancí. Je to samozřejmě zklamání, když dostanete takové dva góly. Hodně nám ztížily zbytek zápasu," uvedl Solbakken.

"Chyběla nám trochu odvaha. Je to těžké, ale musíme z toho najít cestu ven. Je to o chybách, a pokud se jich vyvarujeme, bude to lepší. Myslím, že celkově hrajeme slušně," podotkl Solbakken.

Pražané nevyhráli v "milionářské" soutěži popáté za sebou a poslední čtyři zápasy v ní prohráli se skóre 2:17. Ve společné tabulce 36 týmů mají nadále čtyři body a patří jim 28. místo. Dál půjde 24 celků.

Aby si Letenští udrželi naději na postup, museli by v posledních dvou utkáních porazit obhájce italského titulu Inter Milán a úřadujícího německého mistra Leverkusen. Oba zápasy sehrají v druhé polovině ledna.

"Ve fotbale je vždycky nějaká šance. Samozřejmě víme, že nás čekají dva opravdu těžké zápasy. Ale ve fotbale nikdy nevíte. Musíme zůstat hladoví a porvat se o to. Jak říkáte, šance je malá, ale dokud existuje, tak se ji budeme snažit využít," mínil Solbakken.

Obhájci českého titulu vyhráli jen čtyři z posledních 16 soutěžních zápasů. "Samozřejmě v klubu, jakým je Sparta, chtějí všichni vítězit. Cítíme tlak, ale to je součástí hry, musíme to zvládnout. Nastala situace, ze které se musíme dostat. Ale nemyslím si, že tlak je největší problém," prohlásil bývalý hráč Vikingu Stavanger.