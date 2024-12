Feynord nebyl o tolik lepší. Dokázali jsme, že na Ligu mistrů máme, líčil Friis

Trenér Lars Friis si uvědomuje, že šance fotbalistů Sparty na postup do vyřazovací části Ligy mistrů jsou po prohře 2:4 s Feyenoordem Rotterdam nízké. Mrzelo ho, že Pražané na stadionu De Kuip inkasovali dva slepené góly, přestože do utkání vstoupili aktivně. Řekl to na tiskové konferenci.

Obhájci českého titulu mají po šesti utkáních ligové fáze "milionářské" soutěže čtyři body a ve společné tabulce 36 týmů zaujímají 28. místo. Dál postoupí 24 mužstev.

Letenští nevyhráli v LM popáté za sebou a poslední čtyři zápasy v ní prohráli se skóre 2:17. Aby ještě mohli pomýšlet na postup, museli by v lednu zdolat velké favority Inter Milán a Leverkusen. A ani to by jim nemuselo stačit.

"Pokud by nám nepomohly ani dvě výhry, pak jsou šance malé. Je to těžké. Potřebovali jsme dnes bodovat. K Lize mistrů se vrátíme po Vánocích. Teď se soustředíme jen na neděli (ligový zápas s Jabloncem)," prohlásil Friis.

Jeho svěřenci zahrozili jako první, pak však během 90 vteřin mezi osmou a desátou minutou dvakrát inkasovali. Po půlhodině hry už prohrávali o tři branky, až v závěru úvodního dějství se prosadili zásluhou Albiona Rrahmaniho. Po změně stran si domácí vzali tříbrankový náskok zpět, čímž definitivně rozhodli.

"Začali jsme dobře, měli jsme pár šancí, střelu na branku, než se Feyenoord dostal do hry. Pak jsme inkasovali dva rychlé góly. Když hrajete Ligu mistrů, je hodně těžké se pak do utkání vracet. Hodně nám to ztížilo situaci," mínil Friis.

"Nesnáším porážky. Myslím si, že jsme dnes dokázali, že máme na to tuto soutěž hrát. Feyenoord vedl po půli 3:1, ale podle mého nebyli o tolik lepší. Když se ale dopustíme takových chyb, je to pak hodně těžké, protože mají individuální kvalitu. Těší mě, jak jsme se vzpamatovali, ale nestačilo to, protože jsme prohrávali o dvě branky, i když jsme sotva začali," prohlásil osmačtyřicetiletý Dán.

Utkání ho svedlo proti krajanovi Brianu Priskemu, jemuž ve Spartě dělal rok a půl asistenta. Společně Pražany dovedli k dvěma titulům. Po červnovém odchodu Priskeho do Feyenoordu ho na Letné nahradil v pozici hlavního kouče.

"Jenom jsme si popřáli hodně štěstí a řekli si, ať si užijeme utkání," konstatoval Friis.