Smršť v první půli, pak bezzubé útoky Francouzů. Prvním finalistou Eura je Španělsko

Španělští fotbalisté zdolali v semifinále mistrovství Evropy 2:1 Francii a po 12 letech si znovu zahrají o titul. V nedělním finále v Berlíně se utkají s Anglií, nebo Nizozemskem.

Francouze poslal v Mnichově do vedení v deváté minutě Randal Kolo Muani, v 21. minutě ale vyrovnal Lamine Yamal, jenž čtyři dny před 17. narozeninami překonal Pelého rekord z mistrovství světa 1958 a stal se nejmladším střelcem v historii velkých turnajů. Obrat záhy dokonal Dani Olmo, se třemi góly a dvěma asistencemi nový lídr tabulky střelců.

Španělé vyhráli i šestý zápas na turnaji, na rozdíl od minulého utkání proti domácímu Německu znovu v základní hrací době. Stále se tak mohou před čtvrtfinálovým soupeřem osamostatnit v čele historických tabulek, obě země mají na kontě tři "zlaté" evropské šampionáty. Výběr "La Roja" zvládl semifinále popáté ze šesti pokusů, neuspěl pouze před třemi lety. Finalisté z roku 2016 Francouzi mají po dnešku vyrovnanou semifinálovou bilanci tří výher i porážek.

"Španělsko má skvělý tým, dnes se to znovu ukázalo. Ujali jsme se vedení, ale i tak jsme s nimi měli pořád problémy. Na míči byli lepší, nedokázali jsme se jim vyrovnat," uznal v televizním rozhovoru francouzský kouč Didier Deschamps. "Je to neuvěřitelný úspěch, postup do finále si zasloužíme. Chybí ještě jeden krok," řekl Olmo, který skóroval ve všech třech utkáních vyřazovací fáze.

Španělský kouč De la Fuente se potýkal s absencemi, na pozici pravého beka tak nastoupil Navas, ve věku 38 let a 231 dní historicky nejstarší fotbalista v semifinále Eura. Opačný rekord dnes vytvořil Yamal, nejmladší hráč semifinále velkých turnajů. Na druhé straně se nevešla do zahajovací jedenáctky obvyklá ofenzivní opora Griezmann.

Naopak nechyběl kapitán Mbappé, jenž poprvé od zlomeniny nosu v úvodním utkání proti Rakousku hrál bez ochranné masky. Jeho tým přečkal úvodní nápor i velkou Ruizovu šanci a nakonec v deváté minutě udeřil jako první. Právě Mbappé centrem na zadní tyči našel Kolo Muaniho a ten zblízka hlavou vstřelil první francouzský gól ze hry na turnaji.

Zápas pokračoval ve velkém tempu a ve 21. minutě bylo vyrovnáno. Yamal si navedl míč na střed a výstavním obstřelem z 20 metrů jej poslal o tyč do sítě. Nejmladší střelec Eura o takřka rok a půl překonal 20 let starý rekord Švýcara Vonlanthena. "Moc jsem o tom nepřemýšlel, prostě jsem to zkusil a vyšlo to. Hlavní je, že jsme ve finále a jdeme si za titulem," uvedl Yamal. "Lamine dal neuvěřitelný gól, neskutečný," pochválil spoluhráče Olmo.

Brankář Maignan dosud na šampionátu inkasoval jedinkrát z penalty, o čtyři minuty později ale lovil míč ze sítě znovu, když Olmovu křižnou střelu srazil za jeho záda Koundé. Gól byl nakonec připsán Olmovi, jenž se trefil potřetí na mistrovství a díky dvěma asistencím se dostal do čela tabulky střelců před ostatní třígólové střelce. Zároveň je prvním Španělem, který se prosadil ve třech duelech mistrovství Evropy za sebou.

Po strhující půlhodině se hra přece jen trochu uklidnila, přestože oba týmy byly nadále aktivní. Další gólová příležitost však přišla až po hodině hry, kdy gólman Simón nejistým zákrokem srazil Dembélého centr těsně vedle tyče. Následně přichystal francouzský trenér Deschamps trojité střídání a jen několik sekund poté nepřesně hlavičkoval po rohovém kopu z nadějné pozice Upamecano.

"Les Bleus" postupně zvyšovali tlak a Španělé hlavně bránili náskok. V 76. minutě měl dobrou střeleckou pozici Hernández, slabší pravou nohou netrefil. Následně se pokusil zopakovat gólovou akci Yamal, tentokrát o metr přestřelil. Stejně dopadl i v 86. minutě Mbappé.

Francouzi neodvrátili první prohru na turnaji ani v šestiminutovém nastavení. Španělé oplatili soupeři porážku z finále Ligy národů z roku 2021 a stále mohou navázat na triumfy na ME z let 1964, 2008 a 2012.

Mistrovství Evropy ve fotbale v Německu - semifinále:

Mnichov: Španělsko - Francie 2:1 (2:1)

Branky: 21. Yamal, 25. Olmo - 9. Kolo Muani. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič - Kajtazovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Navas, Yamal - Tchouaméni, Camavinga. Diváci: 66.000.

Sestavy:

Španělsko: Simón - Navas (58. Vivian), Nacho, Laporte, Cucurella - Olmo (76. Merino), Rodri, Ruiz - Yamal (90.+4 Torres), Morata (76. Oyarzabal), Williams (90.+4 Zubimendi). Trenér: De la Fuente.

Francie: Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández - Kanté (62. Griezmann), Tchouaméni, Rabiot (62. Camavinga) - Dembélé (79. Giroud), Kolo Muani (62. Barcola), Mbappé. Trenér: Deschamps.