Portugalská hra mi moc nevoněla, zkritizoval Mourinho Ronalda a spol.

Portugalského trenéra Josého Mourinha zklamaly výkony jeho krajanů na Euru. Jejich hra mu přímo „nevoněla". Nepomohla jí ani přítomnost fotbalové legendy Cristiana Ronalda.

Portugalci skončili ve čtvrtfinále, kde je v penaltovém rozstřelu vyřadila Francie. Tento zápas byl pro 39letého Ronalda téměř jistě posledním na mistrovství Evropy a jeho další reprezentační kariéra je nejistá.

V rozhovoru pro portugalskou stanici Sport TV se Mourinho podělil o své postřehy k portugalské cestě na turnaji. Tým podle něj nedokázal proměnit velký potenciál v takové výkony, aby přesvědčil své kritiky.

"Frustruje vás, když cítíte, že byste mohli být lepší. Tým měl velký potenciál. Nebyl jsem daleko od pravdy, když jsem řekl, že Portugalsko, Francie a Anglie jsou favority. Dva z nich jsou v semifinále. Španělsko pro mě vyčnívá nade vše díky tomu, jak se tým během turnaje vyvinul. Pro mě je to momentálně nejlepší celek Eura," prohlásil 61letý trenér.

Portugalci podle něj za sebou nezanechali mnoho stop: "Ani to, že se dostali do čtvrtfinále, neznamená, že Portugalci byli skvělí. Čekali jsme víc. Byl jsem na Národním stadionu v Lisabonu na přátelském zápase s Chorvatskem a portugalská hra mi moc nevoněla. Neměl jsem z ní dobrý pocit. Během Eura jsme byli týmem, který získával prostor, ale nebyli jsme přesvědčiví."

"Není to ale konec Portugalska. Je to velmi mladý tým, kromě dvou veteránů - Cristiana Ronalda a Pepeho - má hodně let před sebou. Mistrovství světa je za rohem," věří Mourinho.

Při pohledu do budoucnosti je stále optimistický, věří v úspěch na světovém šampionátu v roce 2026. Pokud se Ronaldo rozhodne pokračovat v národním dresu, mohli by mladí hráči těžit z jeho zkušeností.

Každopádně Mourinho vyzývá svého kolegu na reprezentační lavičce Roberta Martíneze, aby začal provádět konkrétní změny a lépe využíval potenciál mužstva.

"Portugalský tým, plný mladých talentů vedle zkušených veteránů, má potenciál pro růst a úspěch na nadcházejících turnajích. Důležité je ale dokázat proměnit potenciál ve výsledky," dodal.