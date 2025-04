Je připraven zemřít. Elitní tenista válčí na Ukrajině, manželka mu to neodpustila

Kdysi ve Wimbledonu slavně šokoval Rogera Federera, na žebříčku to dotáhl těsně za elitní třicítku. Poté, co v lednu 2022 ukončil kariéru, si ale bývalý špičkový ukrajinský tenista Serhij Stachovskij plody své kariéry dlouho neužíval. Bezprostředně po invazi ruské armády vyrazil z Dubaje bránit svou vlast. Přišel kvůli tomu o rodinu.

Od třinácti let působil v akademii ve Frýdlantě nad Ostravicí. Naučil se velice dobře česky a tenisově zde vyrostl natolik, že během kariéry dokázal konkurovat nejzvučnějším jménům.

Na okruhu ATP vyhrál čtyři tituly a tenisovou planetu nejvíce nadchl v roce 2013 v Londýně. Z Wimbledonu tehdy po nezapomenutelné bitvě vyřadil krále travnatých dvorců, švýcarského velikána Federera.

Tenisem si vydělal bezmála šest milionů dolarů, žil v Londýně, Bratislavě a naposledy v Budapešti. Do vlasti se vrátil až za dramatických okolností.

O vpádu ruské armády na ukrajinské území se dozvěděl během dovolené v Dubaji.

Rozhodnutí pomoci bránit vlast nebylo impulzivní. Stachovského prý nikdy nenapadlo, že Rusko rozpoutá válku. Svou situaci musel dlouze rozmýšlet.

"Samozřejmě jsem váhal. Nejde udělat takové rozhodnutí hned, když máte ženu a tři děti. Nikdy by mě nenapadlo, že Rusko rozpoutá na Ukrajině válku. Nakonec jsem ale zjistil, že bych se cítil vinný, kdybych se nevrátil. Teď zase cítím vinu, že jsem opustil rodinu," vyprávěl zničeným hlasem v rozhovoru pro CNN pouhých deset dní po návratu do svého rodiště, Kyjeva.

Hovořil z krytu, oblečen v maskáčích.

"Na Ukrajině jsem se narodil, v mé sportovní kariéře mě sice nijak nepodporovala, ale na tom nezáleží. Je to moje vlast, narodil jsem se tu, jsou tu pohřbení moji prarodiče a já chci vyprávět o historii Ukrajiny svým dětem. Nechci, aby Ukrajina zmizela z mapy," dodal v emotivním rozhovoru.

Dětem tehdy s manželkou neřekli, kam se jejich tatínek vydal. Milosrdná lež, že je na tenisovém turnaji, však dlouho nevydržela. Rodiče museli brzy s pravdou ven, když se ukázalo, že půjde o mnohem dlouhodobější nepřítomnost.

Už ve zmíněném interview pro CNN hovořil Stachovskij o silném nesouhlasu manželky Anfisy. Manželův odchod na frontu od začátku vnímala jako zradu.

"Mám jen jedno přání: znovu vidět svou ženu a požádat ji o odpuštění," svěřoval se tehdy.

Nestalo se. Bývalý tenista už je ve válce přes tři roky. Je rozvedený a děti nevidí vyrůstat. Vzájemný kontakt kdysi šťastné a zajištěné rodiny je už dlouhou dobu pouze sporadický.

Stachovskij o tom otevřeně promluvil v březnu pro francouzský deník L'Équipe.

"Nejsem šťastný, že moje manželství skončilo, rozhodnutí bránit svou zem ale nelituju," uvedl.

"Všechny tři mé děti žijí v zahraničí a vidím je jen velmi zřídka. Opustit Ukrajinu je těžké, vyžaduje to speciální povolení. Ale taková je situace," dodal otec desetileté Tasjy, devítiletého Nikifora a pětiletého Alekse.

"I když jsem si vědom hrůz, které jsem v posledních letech viděl, mým cílem je zůstat tu a být se svou zemí až do úplného konce," vysvětlil Stachovskij.

Na válku už přivykl. "Lidé si zvyknou na všechno. Všichni na Ukrajině už jsou zvyklí, že každý den padají bomby, létají drony, umírají lidé. Pocit zranitelnosti je neustále přítomný. Všichni víme, že někdo zemře. Jen si povíme: Já to nebudu. Buď se rozhodnete dělat to, co je správné, a bránit to, co je dobré, nebo neuděláte nic," zamyslel se.

S odpovědí na otázku, zda je připravený za obranu své vlasti položit vlastní život, neváhal.

"Samozřejmě. Jinak bych tu nebyl."