Íránské revoluční gardy dnes oznámily, že se s úspěchem podařilo vypustit vojenský satelit a umístit ho na oběžnou dráhu. Oznámení, o němž informovala agentura AP, se objevilo na oficiální stránce revolučních gard. Íránci se o umístění satelitů na oběžnou dráhy pokusili v minulých měsících několikrát, dosud ale bez úspěchu.

K nyní poslednímu případu gardy uvedly, že šlo "o velký úspěch". Text ale neobsahuje další detaily, pouze konstatuje, že satelit Núr byl vypuštěn z oblasti centrální pouště a s úspěchem umístěn na oběžnou dráhu ve výšce 425 kilometrů nad Zemí.

Íránci družice do kosmu vynášejí několik let, podařilo se jim to v roce 2009 a později v letech 2011 a 2012.