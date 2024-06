Slovenský odpor k italskému spasiteli. Nechápal ho ani Škrtel, skalp Belgie nestačí

Slováci si na úvod fotbalového Eura vyšlápli na favorizovanou Belgii, místo čiré radosti ale nejlepší hráč zápasu Stanislav Lobotka s trochou hořkosti vracel úder vytrvalým kritikům a vyprávěl o neustálé nedůvěře, které musí čelit italský trenér slovenské reprezentace Francesco Calzona a tím i celý tým.

"Jsou to nepopsatelné pocity. Pro tohle makáme. Možná jdeme proti většině lidí, kteří nevěří trenérovi a jeho stylu, který chceme hrát. Dnes se ukázalo, že jdeme dobrou cestou. Miluju, když nám nikdo nevěří. Nemusíme hrát pod žádným tlakem a tehdy může každý zazářit. O to je to krásnější," vysvětloval Lobotka pro TV Markíza.

Geneze slovenského odporu vůči muži, který před angažmá u národního týmu nikdy nepůsobil v roli hlavního trenéra, se začala odvíjet hned s jeho příchodem na konci srpna 2022.

Slováci se nacházeli v nevídaném úpadku, po tragických výsledcích v Lize národů klesli tabulkově na úroveň Malty nebo Gibraltaru.

Odvolaného trenéra Štefana Tarkoviče překvapivě nahradil Calzona, bývalý asistent slavného kouče Maurizia Sarriho v Neapoli přezdívaný Ciccio, jenže hned v prvním duelu pod ním Slováci doma padli s Azerbajdžánem.

Důvěra v jeho schopnosti nemohla být slabší.

"Každá fotbalová země pracuje na tom, aby si vychovávala trenéry. My nemáme k reprezentaci ani jednoho? Já tvrdím, že ano, jen jde o to, aby dostali šanci," zpochybňoval v rozhovoru pro Aktuálně.cz italskou volbu někdejší reprezentant Ľubomír Luhový.

"U národního týmu by měl být někdo, kdo udává trend, kdo je otevřený sdílet své postupy s ostatními. Nemělo by to být stylem "vybrali jsme si trenéra a vy ostatní buďte zticha, jste slabí". Slovenští trenéři se teď po právu mohou cítit uražení," dodával s tím, že angažování Calzony vnímá jako "střelbu naslepo".

Úvodní bouři kritiky Ital s odřenýma ušima ustál, další ale přišla hned v březnu, když Slováci rozehráli kvalifikaci na Euro ostudnou domácí remízou 0:0 s Lucemburskem.

Po utrápeném výsledku si Calzona ještě naběhl tím, že byl spokojený.

"Hráči ze sebe proti těžkému soupeři vydali maximum. Jsme na dobré cestě, takhle musíme pokračovat. Jsem spokojený," prohlásil a spustil lavinu útoků.

"To myslí vážně? Doufám, že to jen tlumočník špatně přeložil. Jinak je to ještě horší, než jsem si myslel," reagoval Martin Škrtel, bývalá hvězda Liverpoolu a kapitán národního týmu.

"Spokojený? Asi si dělá srandu a byli jsme na jiném zápase. Katastrofa, takhle se dál nepohneme," láteřil v televizním studiu bývalý brankář Ján Mucha.

Když Calzonu s názory slovenských legend seznámili, jen uraženě prohodil: "Tak asi nerozumím fotbalu."

V dalším průběhu kvalifikace už Slovensko vyhrálo všechno, kromě dvou konfrontací s Portugalskem, s nímž ale oba duely prohrálo jen o jeden gól. A s přehledem postoupilo na závěrečný turnaj do Německa.

Bezvýhradná spokojenost mnohých expertů se ovšem stejně nedostavila, a to ani po pondělní senzační úvodní výhře na Euru nad Belgií.

Jeden z Calzonových kritiků, fotbalový expert Ladislav Borbély, musel uznat, že Italova práce přináší výsledky. O úspěchu ale ještě nechtěl hovořit. Výhra proti De Bruynemu a spol. k mu k tomu nestačila.

"Směřujeme k potvrzení nárůstu výkonnosti. Ale tím by byl pro mě postup ze skupiny, protože samotný postup na Euro pro tohle mužstvou s touto kvalitou není úspěch, ale naplnění přirozených očekávání samotných hráčů, svazu, sportovní veřejnosti," uvedl v rozhovoru pro Šport.sk.

Zopakoval, že po příchodu Calzony byl pět nebo šest zápasů nekoukatelných.

"Takový je fakt. I potom bylo několik dalších zápasů, kde to znovu nebylo vizuálně atraktivní, ale bylo to bodově efektivní. Respektuji ale jeho vliv a vidím, že i hráči přijali jeho způsob práce," uznal Borbély. "Ale je třeba to dotáhnout," dodal.

Opatrný byl i Szilárd Németh, třetí nejlepší střelec v historii slovenské reprezentace.

"Když Calzona přišel, také jsem neskákal radostí. Přece jen nikdy předtím nebyl hlavním trenérem. Je vidět, že tým udělal velký pokrok, nicméně nám teď hodně pomáhá, že všichni naši hráči hrávali pravidelně a jsou ve formě," prohlásil bývalý hráč Sparty.

Slováci budou slušnou formu potvrzovat už v pátek odpoledne, kdy si v duelu s Ukrajinou mohou zajistit postup do osmifinálové fáze Eura.