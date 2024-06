Česká dominance na ME plavců. Seemanová s Janíčkovou ovládly stovku, Gracík má bronz

Tři medaile přinesl české výpravě druhý den soutěží v bazénovém plavání na mistrovství Evropy v Bělehradě. Kraulařskou stovku ovládla Barbora Seemanová před Barborou Janíčkovou a v závodě na 50 metrů motýlek získal bronz Daniel Gracík.

Barbora Janíčková (vlevo) a Barbora Seemanová (uprostřed) pózují s medailemi na ME. | Foto: Reuters

Seemanová poprvé získala medaili na velké akci v jiné disciplíně než na dvoustovce, na kterou se zaměřuje. Po tři roky starém triumfu na 200 metrů volný způsob získala podruhé v kariéře titul mistryně Evropy. Celkově je to její čtvrtá medaile z vrcholné akce, ještě má dvě stříbra z krátkého bazénu.

Na stovce byla na svém dosud jediném ME v dlouhém bazénu v roce 2021 sedmá. Tentokrát využila absence některých silných soupeřek a získala zlato. Vlastní český rekord vylepšila na 53,50 sekundy, čímž i na této distanci splnila limit pro olympijské hry v Paříži.

"Jsem určitě spokojená, že to je můj osobní rekord. Konečně jsem posunula své maximum z olympiády v Tokiu. I když se víc soustředím na dvoustovku, na čtyřstovku, tak je fajn vidět, že tam je ta rychlost. Je to dobrý začátek do dvoustovky. Takže jsem určitě spokojená a jsem hrozně ráda hlavně za Barču. Ta radost je dvojitá," řekla televizní stanici Nova Sport 1. Hlavní disciplína začne Seemanové v Bělehradě ve středu.

Životní závody předváděla na stovce čtyřiadvacetiletá kraulařka Janíčková. V Bělehradě si v rozplavbě, semifinále i finále posunula osobní rekord. Zastavila se na finálovém čase 54,17 a doplnila český double.

Teprve loni v Otopeni se přitom Janíčková poprvé dostala do finále velké akce, když byla na ME v krátkém bazénu osmá na 100 metrů volný způsob.

"Jsem s tím moc spokojená, je to další osobák. A medaile, to je taková třešnička. Mám z toho hroznou radost. Jsem s tím časem opravdu hodně spokojená. Uvidíme, jestli na padesátce se mi to taky podaří zlepšit," libovala si plavkyně, pro niž také není stovka hlavní trať.

Motýlkář Gracík se na padesátce výkonem 23,26 na tři setiny přiblížil svému čerstvému českému rekordu Londýna a dohmátl jako třetí. Je to první mužská medaile na ME od dvou bronzů prsaře Daniela Málka v Seville 1997.

To devatenáctiletý Gracík ještě zdaleka nebyl na světě. V dnešním finále mladý český reprezentant po medaili toužil. "Já jsem ještě chtěl vylepšit svůj osobák, o tři setiny mi to nevyšlo. Každopádně medaile to je, takže super," řekl.

Kristýna Horská postoupila do finále na 100 metrů prsa. Osobním rekordem 1:07,72 minuty se v semifinále zařadila na 5. místo. Naopak Daryně Nabojčenko finále motýlkářské padesátky těsně uniklo. Výkonem 26,58 se dělila o devátou, tedy první nepostupovou pozici.

Mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Bělehradě:

Bazénové plavání:

Finále:

Muži:

100 m prsa: 1. Imoudu (Něm.) 58,84, 2. Ogretir (Tur.) 59,23, 3. Šidlauskas (Lit.) 59,27.

50 m mot.: 1. Bilas (Řec.) 23,15, 2. Bucher (Rak.) 23,19, 3. Gracík (ČR) 23,26.

Ženy:

800 m v. zp.: 1. Keselyová (Maď.) 8:29,96, 2. Lewisová (Brit.) 8:33,54, 3. Ertanová (Tur.) 8:34,31.

100 m v. zp.: 1. Seemanová 53,50 - český rekord, 2. Janíčková (obě ČR) 54,17, 3. Pádárová (Maď.) 54,22.

200 m znak: 1. Rebelová (Portug.) 2:08,95, 2. Molnárová 2:09,02, 3. Szabóová Feltóthyová (obě Maď.) 2:09,21.

Mix:

4×100 m pol. záv.: 1. Izrael (Gorbenková, Polonsky, Cohen Groumi, Murezová) 3:45,74, 2. Německo 3:48,12, 3. Maďarsko 3:48,79

Semifinále s českou účastí:

Ženy:

50 m mot.: 1. Juneviková (Švéd.) 25,84, …8. mj. Nabojčenko (ČR) 26,58.

100 m prsa: 1. Jefimovová (Est.) 1:06,60, …5. Horská (ČR) 1:07,72.

Rozplavby s českou účastí:

Muži:

800 m v. zp.: 1. Romančuk (Ukr.) 7:48,22, …17. Judickij (ČR) 8:16,66.

Skoky do vody:

Finále:

1 m prkno ženy: 1. Widerstromová (Švéd.) 250,25 b., 2: Blazowská (Pol.) 231,35, 3. Nilssonová Garipová (Švéd.) 230,15.

Synchro 10 m věž mix: 1. Camacho del Hoyo, Antolinová Pachecová (Šp.) 274,50, 2. Waldsteiner, Coordesová (Něm.) 266,34, 3. Barsukov, Bailová (Ukr.) 256,02.

Kvalifikace:

1 m prkno ženy: 1. Widerstromová 241,90, …13. Jelínková (ČR) 198,90 - nepostoupila do finále.