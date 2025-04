Pardubice jsou krůček od finále. Brankář Will podruhé za sebou vynuloval Hradec

Hokejisté Pardubic zdolali ve čtvrtém semifinále extraligy doma Hradec Králové 2:0, vedou 3:1 na zápasy a jediná výhra je dělí od druhé finálové účasti za sebou. Rozhodl o tom dnes v 18. minutě slovenský útočník Miloš Kelemen, 13 sekund před koncem pečetil výsledek v oslabení při power play Mountfieldu Jáchym Kondelík.

Brankář Roman Will udržel podruhé za sebou a celkově potřetí v letošním play off čisté konto. Dynamo může rozhodnout ve čtvrtek v Hradci Králové, kde se bude hrát od 18:00.

Pardubice nastoupily bez kapitána Lukáše Sedláka, který se zranil v pondělním třetím utkání série po faulu beka Martina Pláňka a skončil v nemocnici. Z ní byl dnes propuštěn. "Céčko" převzal Roman Červenka. Pláněk dostal od disciplinární komise trest na osm zápasů.

Do sestavy Mountfieldu se zařadil kanadský bek Jérémie Blain. Kouč Tomáš Martinec změnil složení všech útoků a Matěje Chalupu nahradil Ryan Dmowski.

Hosté vstoupili do utkání aktivně, ale velké šance na obou stranách dlouho chyběly. V polovině úvodní části využili domácí pádu trojice hradeckých hráčů u mantinelu poblíž modré čáry a po jejich kombinaci vytěsnil Škorvánek Válovu střelu.

Do větší šance se dostal na druhé straně ve 12. minutě Jergl, ale Willa nepřekonal. Vzápětí zahrozil Miškář. Hradeckého gólmana prověřil střelou od mantinelu Lichtag.

V čase 14:24 prostřelil Willa Kalina, ale Dynamo si vzalo trenérskou výzvu a podle rozhodnutí sudích Stana a Vrby Jergl v brankovišti nedovoleně bránil pardubickému gólmanovi.

V 18. minutě se tak radovali z náskoku domácí. Kelemen projel po pravé straně, objel branku a bekhendem poslal puk mezi Škorvánkovy betony. Odpovědět mohl Adam Novotný. Hradecký brankář si zase poradil s dvěma střelami Červenky v rychlém sledu a se šancí Kondelíka.

Po 54 sekundách druhé části se dočkal první přesilovky Mountfield po Smejkalově vyloučení. Dlouho se v ní nedokázal dostat do šance, ale v závěru měl po zakončení Novotného z dorážky úplně odkrytou branku, ale trefil bekhendem pravou tyč.

V 25. minutě se dral před Willa Pour, jenže atakovaný Musilovou hokejkou nezakončil. Will si poradil i s McCormackovou příležitostí. Při Freibergsově vyloučení mohl ve 33. minutě zvýšit Paulovič, ale Škorvánka neprostřelil.

Mountfield se tlačil za vyrovnáním, obrana Dynama ho nicméně do šancí nepouštěla. Se střelami Šťastného a Jergla si Will bez problémů poradil. V 51. minutě hru na chvíli přerušil lékařský zásah na tribuně. Vzápětí se dral do šance Poulíček, byl faulovaný Pilařem, ale hosté v oslabení odolali.

Více než dvě minuty před koncem sáhli hosté k power play. Umocnil ji 37 sekund před koncem Čerešňákův trest za zdržování hry. V oslabení ale Kondelík přes celé hřiště trefil prázdnou branku a definitivně pojistil výhru.

Semifinále play off hokejové extraligy - 4. zápas:

HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávka: 18. Kelemen (Vála), 60. Kondelík. Rozhodčí: Stano, Vrba - Hynek, J. Svoboda. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 10.194 (vyprodáno). Stav série: 3:1.

Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, D. Musil, J. Zbořil, Hájek, Vála - Smejkal, Mandát, Červenka - Jones, Kondelík, Kelemen - Paulovič, Rákos, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, Lichtag. Trenér: Hořava.

Hradec Králové: Škorvánek - Bučko, Freibergs, McCormack, Kalina, Mudrák, T. Pavelka, Blain - Jergl, Kevin Klíma, R. Pavlík - A. Novotný, Tamáši, Perret - Šťastný, Miškář, Pilař - Pour, Bunnaman, Dmowski - Štohanzl. Trenér: T. Martinec.