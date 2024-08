Plzeň je v Evropské lize krok od skupiny. Ukrajinský Kryvbas porazila i doma

Fotbalisté Plzně zvítězili v domácí odvetě 3. předkola Evropské ligy nad Kryvbasem Kryvyj Rih 1:0. Západočeši po úvodní venkovní výhře 2:1 stvrdili postup do závěrečného play off o postup do hlavní fáze soutěže a zajistili si podzim v pohárech.

Duel v téměř vyprodané Doosan Areně rozhodl v 52. minutě Daniel Vašulín, který dal v souboji třetích celků svých domácích lig vítězný gól i před týdnem. Plzeň má díky postupu přes Kryvbas jistotu, že si zahraje minimálně hlavní fázi Konferenční ligy. O účast v základní části kvalitnější Evropské ligy se svěřenci trenéra Miroslava Koubka utkají ve 4. předkole se skotskými Hearts, dvojzápas začnou za týden doma. Západočeši se v hlavní fázi pohárů představí podesáté v historii a potřetí za sebou, v minulém ročníku vytvořili účastí ve čtvrtfinále Konferenční ligy klubové maximum. Koubek tentokrát do základní sestavy nenasadil šestnáctiletého mladíka Panoše, který se díky vyrovnávacímu gólu v úvodním vzájemném duelu stal nejmladším českým střelcem v pohárech. Kouč Západočechů vsadil v ofenzivě na Slončíka a stejnou zahajovací jedenáctku jako při víkendovém drtivém vítězství 5:0 v lize nad Karvinou. Favoritovi stejně jako před týdnem herně tolik nevyšel první poločas. Ve 14. minutě sice zahrozil Vašulín, který v souboji s brankářem hlavou minul, ale jinak domácí v úvodním dějství příliš šancí neměli. Kopicův volej po signálu z přímého kopu pak zblokovala obrana. Kryvbas postupem čau začal hrozit a dostal se do několika nebezpečných brejků. Ve 40. minutě potáhl Mykytyšyn balon a těsně před vápnem napřáhl, jeho tvrdou ránu ale vyrazil gólman Tvrdoň, který znovu nastoupil místo ještě ne zcela zdravé jedničky Jedličky. Odražený balon pak zpoza pokutového území napálil těsně vedle Kuzyk. Na druhé straně hlavičkoval nad Vašulín. Letní posila z Hradce Králové se dočkala až sedm minut po změně stran. Šulc poslal z pravé strany měkký centr před branku a Vašulín hlavou zblízka nezaváhal. Navázal na vítězný gól z úvodního vzájemného duelu a skóroval ve třetím soutěžním utkání po sobě, neboť se prosadil i proti Karviné. Šestadvacetiletý útočník mohl vzápětí zvýšit, obešel brankáře Kliščuka, ale z velkého úhlu zamířil jen do tyče. V 65. minutě na opačné straně minul Adu a na větší šanci už se Kryvbas do konce zápasu nezmohl. Favorit stejně jako před týdnem zlepšil po změně stran hru, s přehledem kontroloval průběh a mohl ještě navýšit vedení. Střídající Vydra ale netrefil prostor mezi tyčemi v 82. minutě ani v samém závěru. Viktorii to už příliš mrzet nemuselo, Kryvbas porazila i potřetí v letošním roce. V lednu ho v zimní přípravě na zahraničním soustředění zdolala hladce 3:0. Západočeši neprohráli ani v šestém soutěžním utkání v sezoně a v předkolech pohárů nenašli přemožitele už 14 zápasů po sobě. Doma na evropské scéně v posledních devíti duelech neinkasovali. Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Evropské ligy: Viktoria Plzeň - Kryvbas Kryvyj Rih 1:0 (0:0) Branka: 52. Vašulín. Rozhodčí: Fesnic - Avram, Cerei - Popa (video, všichni Rum.). ŽK: Kliščuk, Steckov, Chomčenovskyj, Adu (všichni Kryvbas). Diváci: 10.657. První zápas: 2:1, postoupila Plzeň. Sestavy: Plzeň: Tvrdoň - Dweh, Hranáč, Jemelka - Kopic (85. Cadu), Kalvach, Červ, Havel - Šulc, Slončík (50. Jirka) - Vašulín (71. Vydra). Trenér: Koubek. Kryvbas: Kliščuk - Ponědělnik (84. Bandeira), Romančuk, Steckov, Dibango - Bizimana (61. Tverdochlib) - Kuzyk (71. Drambajev), Vakulko, Luňov (84. Kožuško), Mykytyšyn (61. Chomčenovskyj) - Adu. Trenér: J. Vernydub.