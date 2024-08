Mizerné penalty stály Baník postup. Proti dánskému favoritovi sahal po senzaci

Fotbalisté Ostravy prohráli v domácí odvetě 3. předkola Konferenční ligy s FC Kodaň na penalty 1:2 a z pohárové soutěže vypadli. V normální hrací době a po prodloužení zvítězil Baník 1:0, stejným výsledkem ve prospěch dánského celku skončil před týdnem i první zápas. Rozuzlení přinesl až penaltový rozstřel, v němž čtyři z pěti domácích exekutorů selhali.

Dánský celek přesně po roce znovu uspěl na penalty s českým týmem. Loni ve 3. předkole Ligy mistrů stejným způsobem vyřadil pražskou Spartu.

Baník se v pohárech představil po 14 letech. V předchozím předkole si poradil s arménským Urartu, na premiérovou účast ve skupinové fázi některého z pohárů si ale musí počkat. Kodaň, která v minulých dvou sezonách hrála skupinu Ligy mistrů, vyzve v závěrečném předkole skotský Kilmarnock.

Baník do zápasu nastoupil v totožné sestavě jako v Kodani s tím rozdílem, že v Ostravě ho dopředu hnalo téměř 15 tisíc diváků. V bouřlivé atmosféře domácí znovu proti dánskému favoritovi hráli sebevědomě a rychle si vytvořili územní převahu. Dokázali se sice dostávat do soupeřovy obrany, ale několik nadějných situací ztroskotalo na nepřesné finální přihrávce.

Ostrava hrála aktivně, místy s vysokým napadáním, a s tím měl defenzivně laděný soupeř problémy. Domácímu úsilí dlouho chybělo jediné - jasná gólová šance. Až v 39. minutě naznačil cestu k Trottově bráně Juroška, který pronikl po pravém křídle, ale jeho přihrávku do vápna Prekop ve skluzu nasměroval do nohou gólmana.

Podobně to Baník sehrál ve 43. minutě po rohu. Tentokrát ale po Ewertonově pasu Buchta z pravé strany oslovil opět Prekopa na malém vápně a slovenský útočník tentokrát ve skluzu už zamířil nechytatelně k tyči. Za Slezany dal druhý soutěžní gól v sezoně a opět v předkole Konferenční ligy. Baník s mohutnou podporou diváků i ve druhé půli hosty mačkal na své útočné polovině. Buchtův volej šel krátce po změně stran bezpochyby do sítě, ale postavil se mu do cesty obětavý zákrok jednoho z hostujících hráčů.

Kodaň hodinu v ofenzivě prakticky neexistovala a jen bránila. I proto pak poslal kouč Neestrup na plochu tuniského reprezentanta Achúriho, který začal zaměstnávat ostravskou obranu a posléze se postaral o jedinou přímou střelu mezi ostravské tyče v 90 minutách.

Vyhecovaný Baník ale nadále tvořil hru. Po Juroškově centru Trott konečky prstů míč odklonil od gólového doklepnutí před Tankovou hlavou. Kodaň se poprvé ve vápně Baníku usadila až v nastavení základní hrací doby, ale dva rohy domácí přečkali.

V prodloužení mohl Baník postupu přiblížit Tanko, který ve 101. minutě vypíchl balon stoperu Garanangovi a řítil se sám na Trotta, ale rozvlnil pouze boční síť.

V penaltách uspěl z ostravských hráčů jen Kubala, naopak Klíma, Ewerton, Frydrych a Chaluš neproměnili. Na straně hostů se prosadili dva ze čtyř exekutorů.

Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Konferenční ligy:

Baník Ostrava - FC Kodaň 1:0 (1:0, 1:0) po prodl., na pen. 1:2

Branka: 43. Prekop. Penaltu proměnili: Kubala - Mattsson, Achouri. Penaltu neproměnili: Klíma, Ewerton, Frydrych, Chaluš - Óskarsson, Elyonoussi. Rozhodčí: Attwell - Davies, Smith - Madley (video, všichni Angl.). ŽK: Buchta, Prekop - Elyonoussi, Melling, Garananga, Achouri, Clem. Diváci: 14.458. První zápas: 0:1, postoupila Kodaň.

Sestavy:

Ostrava: Markovič - Juroška (109. Fukala), Frydrych, Chaluš, Kpozo - Boula (117. Kubala), Rigo (109. Grygar) - Buchta (77. Holzer), Šín (80. Tanko), Ewerton - Prekop (77. Klíma). Trenér: Hapal.

Kodaň: Trott - Diks (72. Clem), Vavro, Garananga (104. Pereira), Meling (60. Gočoleišvili) - Lerager, Falk (72. Mattsson), Delaney (41. Froholdt) - J. Larsson (60. Achouri), Óskarsson, Elyonoussi. Trenér: Neestrup.