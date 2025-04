Jezdit bez "papírů" se nevyplácí. Policie hvězdě Chelsea zabavila luxusní Audi

Hvězda Chelsea Moisés Caicedo jezdil po Británii bez platného řidičského průkazu. Policie mu zabavila luxusní Audi za skoro pět milionů korun.

Záložník londýnské Chelsea Moisés Caicedo, nejdražší hráč v historii Premier League, má před dnešním čtvrtfinálovým utkáním fotbalové Konferenční ligy ve Varšavě velký problém.

Britská policie mu podle zpráv tamních médií minulý týden zabavila luxusní vůz Audi RSQ8 za zhruba 160 tisíc liber (přibližně 4,7 milionu Kč), protože ho řídil bez platného řidičského oprávnění. Incident se odehrál poblíž tréninkového centra Chelsea v Cobhamu. Zdá se, že tento incident může mít dopad nejen na Ekvádorcovu fotbalovou kariéru, ale i na pověst klubu.

Třiadvacetiletý Caicedo, který se stal v létě 2023 nejdražším přestupem v historii Premier League, když zamířil do Chelsea z Brightonu za rekordních 115 milionů liber (zhruba 3,4 miliardy Kč), se dostal do hledáčku mužů zákona minulý pátek.

Policisté ho zastavili na Fairmile Lane v Cobhamu, kousek od jeho domu, v němž žije s partnerkou Paolou Salazarovou.

"Muž ve věku kolem dvaceti let z Cobhamu byl zastaven hlídkou v pátek 4. dubna na Fairmile Lane a bylo zjištěno, že řídí bez platného řidičského průkazu. Vozidlo bylo zabaveno a vyšetřování pokračuje," uvedla mluvčí policie v hrabství Surrey.

Zástupci klubu dělají, že je celá záležitost nezajímá. Situaci označili za "osobní záležitost hráče" a odmítli ji dále komentovat.

Mlčí i sám Caicedo, stejně jako jeho agent Manuel Sierra Camacho. "K tomu nemáme žádný komentář. Omlouvám se," řekl novinářům listu The Sun.

Podle britské legislativy mohou cizinci jezdit v zemi s mezinárodním řidičským oprávněním pouze po dobu dvanácti měsíců. Poté jsou povinni požádat o britský provizorní řidičák a složit praktickou zkoušku.

Caicedo dorazil do Anglie už v roce 2021, kdy podepsal smlouvu s Brightonem za 4,5 milionu liber (zhruba 134 milionů Kč). Od té doby ho opakovaně vídali za volantem vozů různých značek.

Nyní ale musí vysvětlit, proč stále řídí, když jeho oprávnění evidentně pozbylo platnosti. Navíc se zkoumá i to, zda měl uzavřeno odpovídající havarijní pojištění, které je rovněž v Británii zákonnou povinností.

"Řízení bez řidičského oprávnění je v Británii považováno za vážný dopravní přestupek. Hrozí za něj pokuta, trestné body i zákaz řízení," uvedla právní kancelář JMW v odpovědi na dotaz listu The Sun. "Důsledky mohou být značné a ovlivnit i budoucí možnosti řídit."

Caicedův případ navíc poukazuje na širší problém: Je vůbec britská policie schopná efektivně dohledat, zda zahraniční hráči v Premier League plní všechny dopravní a registrační povinnosti?

Připomíná to podobné incidenty z minulosti, kdy se ukázalo, že někteří slavní sportovci roky jezdili bez nutných dokumentů, aniž by to kdokoli zaregistroval.

Caicedo patří v současné době do základu Chelsea a v dresu Blues má na kontě už přes 80 odehraných soutěžních utkání.

Přestože se týmu v Premier League nedaří podle očekávání a víkendová remíza 0:0 s Brentfordem vyvolala další vlnu kritiky, trenér Enzo Maresca musí nyní řešit nejen výkony hráčů, ale i tuto mimořádnou kauzu.

"Naši útočníci prostě nejsou dost efektivní. Potřebujeme od všech víc gólů," zlobil se Maresca po nedělním zápase. Nyní ale musí doufat, že Caicedo neztratí koncentraci před klíčovým pohárovým duelem. Včera s týmem odcestoval do Polska, kde dnes od 18:45 nastoupí Chelsea proti Legii Varšava ve čtvrtfinále Konferenční ligy.

Ačkoli se celý incident může na první pohled zdát jako drobný přestupek, jeho načasování i medializace z něj činí značně nepříjemnou záležitost. O to víc, že se jedná o hráče, do kterého klub investoval rekordní částku a který měl být jedním z pilířů nové éry Chelsea.

Caicedo pochází z chudé rodiny z města Santo Domingo v Ekvádoru a je nejmladší z deseti sourozenců. V rodné čtvrti mimo jiné pomohl vybudovat fotbalová hřiště a často se tam vrací, aby si zahrál s místními dětmi. I proto je doma považován za hrdinu a vzor.

Teď ale bude muset ukázat, že se dokáže vyrovnat i s tlakem mimo hřiště. A pokud soud uzná, že opravdu porušil pravidla, může to pro něj znamenat nejen pokutu, ale i případné omezení pohybu za volantem v celé Velké Británii.