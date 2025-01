Veletoče trenérů, statistické dno extraligy. Není to normální, soudí legenda Pardubic

Pardubice na sebe zkraje týdne opět strhly veškerou pozornost českého hokejového prostředí. Hlavního favorita extraligy má nakopnout druhá změna trenéra v sezoně a už sedmá za dobu panování majitele Petra Dědka. "Není to normální, problém je přitom ve složení mužstva," tvrdí pardubická legenda a bývalý kouč Josef Paleček.

Aktuální sezonu rozjížděl Marek Zadina, ale v říjnu rezignoval. Dynamo převzal tehdejší manažer "béčka" Václav Baďouček, pak se k němu přidal asistent Jan Ludvig.

Po 25 extraligových zápasech je vše jinak. Baďoučka s Ludvigem střídá Miloslav Hořava, s nímž přitom Dědek neúspěšně jednal už na podzim. A paradoxně si k sobě jako asistenta bere Zadinu.

"Je to překvapení. Nedohodli se s ním, teď jednali znovu. Není normální, že přichází další výměna trenérů. V poslední době se tam střídali různí trenéři, každý se svým způsobem vedení a zatím to k ničemu nevedlo," zmiňuje Paleček.

V předchozích sezonách stáli na střídačce Dynama Radim Rulík a pak Václav Varaďa. Byly z toho účasti v semifinále a finále play off, zároveň také rozpačité rozchody s oběma.

"Záleží, jestli to i pod Milošem nebude fungovat zase jen chvíli a nevrátí se to do starých kolejí. Protože problém není v trenérech," říká Paleček.

Do už tak nabitého kádru přivedlo vedení Romana Červenku, Jáchyma Kondelíka, Jiřího Smejkala, Jakuba Zbořila či Miloše Kelemena. V týmu naopak skončil oblíbenec fanoušků Tomáš Zohorna.

"Ten problém je v mužstvu. V tom, jak pracuje, jak se chová, jak si hráči rozdělují role," všímá si Paleček. "Pokud je tam dvacet hráčů, kteří chtějí rozhodovat zápasy, dávat góly, jenže moc se jim nechce do obrany, to v týmu nedělá dobrotu," pokračuje.

Mistr světa z roku 1972, který s Pardubicemi vyhrál československou ligu jako hráč a potom je v extralize vedl jako trenér, podotýká, že současné Dynamo hraje až příliš na krásu. Zato v defenzivě mu to pořádně vázne.

Pardubice vyhrály v základní hrací době naposled před Vánoci. Od té doby neuspěly na Spengler Cupu a v novém roce mají v extralize čtyři porážky v řadě. Padly v derby s Hradcem Králové, potřetí v sezoně absolutně nestačily ani na Spartu.

Další z klubových legend Jiří Šejba prohlásil pro regionální Deník, že někteří hráči jsou přeplacení a na ledě kondičně nestíhají. A zoufale chybí bojovníci.

Vyloženě zarážející je pak statistika využití přesilových her, v níž patří hvězdný pardubický výběr na samé dno extraligy. S ani ne 15 procenty.

"Přesilovky se dařily zpočátku sezony, ale soupeři už si to načetli. Nic se nezměnilo, Pardubice to hrají pořád stejně. A není vidět hlad po gólu, je tam spoustu nahrávek a málo střelby," soudí Paleček.

Třiašedesátiletý Hořava byl v posledních pěti letech spojený se Spartou, před deseti lety s Rulíkem dovedl k historickému titulu Litvínov. Platí za trenéra, který si do práce nenechá příliš mluvit, je pes na defenzivu.

Tady existuje podobnost třeba s Varaďou, který v Pardubicích narazil.

"Musí to být silná osobnost, která má hlavně hodně odvahy. V Dynamu to není to pro každého," přidává Paleček, jenž ve své trenérské kariéře vyhrál extraligu s Karlovými Vary a pracoval i pro národní tým.

Hořava se Zadinou přebírají Pardubice v době, kdy jsou v extralize na třetím místě, avšak se zápasy k dobru oproti první Spartě a druhému Litvínovu, s nímž dnes od 18 hodin dohrají rozehrané utkání, které v minulém týdnu přerušilo úmrtí diváka na stadionu.

"Někdejší formu hledá Lukáš Sedlák, který byl zraněný. Mimo byl taky Roman Červenka, pomalinku se do toho dostává. Výkony podle mě půjdou nahoru," uzavírá pro Pardubice optimisticky Paleček.

Zatím jde však o dost kostrbatou sezonu. Ambice Východočechů v Lize mistrů i na Spengler Cupu vzaly za své hodně rychle a nedominují ani v domácí soutěži. Výměna trenérů byla už jednadvacátá od roku 2010.