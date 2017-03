Triumf v Eurolize odstartovala zázračná trefa. Pardubice ovládly svoji skupinu a míří do Španělska

před 9 minutami

Jeden z největších úspěchů v historii českého basketbalu na vozíku si připsal tým Pardubic. V nabité skupině Euroligy 3 dokázal přehrát soupeře z Polska, Rakouska, Velké Británie i Bosny a Hercegoviny, a výrazně tak o sobě dal vědět na mezinárodní scéně. Již příští měsíc se tým zúčastní prestižního Challenge Cupu.

Brno - Do konce zápasu zbývají dvě vteřiny a Pardubice prohrávají o dva body. Rozehrávají na své půlce a Tomáši Nevěčnému nezbývá nic jiného než zkusit lucky shot. Střelu vyšle daleko za tříbodovou hranicí. Zápas je již u konce, když míč propadne obručí. Konečné skóre 79:78. Tak odstartovaly Pardubice cestu, na jejímž konci je triumf v Eurolize a postup do Challenge Cupu ve španělském Vigu.

"Největší sportovní zážitek, jaký jsem zažil," shrnul krátce po skončení turnaje Miroslav Šperk. On i jeho tým si následně užili vlnu euforie, když v prvním utkání Euroligy díky šťastné trefě porazili bosenský tým KIK Zmaj Gradacac. Jen během dlouhých deseti let, kdy Miroslav Šperk hraje basketbal na vozíku, to bylo první vítězné utkání pro český klub v Eurolize. A zdaleka ne poslední. "Bál jsem se toho, že s nimi máme první zápas. Nevěděli jsme, co čekat. Byl to vyrovnaný zápas s neuvěřitelným koncem," svěřil se Šperk.

V pátek čekal východočeský klub ještě anglický soupeř Coytes WBC, který tvoří z větší části reprezentační výběr žen. "Mají úžasný tým. I přestože jsme bez problémů vyhráli, tak musím říct, že po technické a taktické stránce jsou excelentní," uznal Miroslav Šperk.

Challenge Cup – Vigo, Španělsko: Skupina A

CD Amfiv Vigo, SC Devedo, London Titans, Handi Sud Basket Marseille Skupina B TSK Rehab Merkezi Kulübü, Pilatus Dragons RCZS, Rhine River Rhinos Wiesbaden, WB Studánka Pardubice

Výhra přišla v pravou chvíli

V sobotu se českému celku postavili dva rivalové ze Středoevropského poháru a Rakouské ligy. Výsledky z letošní sezóny zněly lépe pro PACTUM Scyzory Kielce z Polska a Flink Stones z Rakouska, což se nakonec nepotvrdilo. "Flink Stones jsme dokonce letos ještě neporazili. Teď jsme ale byli konečně v kompletní sestavě, což udělalo hodně. Od začátku do konce nenastal problém. Šli jsme do toho s vervou a obrana fungovala perfektně," vysvětlil Miroslav Šperk. Jeho tým nakonec s přehledem vyhrál 74:53.

Polského soupeře východočeši s přehledem přehráli i přes náročný program. "Hodně jsme si všichni museli hrábnout a povedlo se. Od začátku to bylo jednoznačné pro nás," dodal Šperk. WBS Pardubice Kielce přehrály 65:51. Kompletní sestava, důležitost turnaje a charakter týmu. To byly hlavní důvody pardubického úspěchu.

"Ty pocity se nedají popsat. Věřili jsme si, ale nebylo to vůbec jednoduché, i když to podle některých výsledků tak vypadá. Měli jsme i trochu štěstí. Zkrátka jeden z největších sportovních zážitků," sdělil hrající trenér Jaroslav Menc.

Pro účast v turnaji je třeba sehnat finance

Turnaj se uskutečnil v Brně, které má pověst skvělého organizátora. I letos si vysloužil tým okolo Hany Valové, předsedkyně České asociace basketbalu na vozíku, jen chválu. V sobotu Euroligu zakončil společný večer, během něhož měli čeští hráči co oslavovat. V období od 28. do 30. dubna odehraje tým Challenge Cup ve španělském Vigu.

V základní skupině ho čekají týmy z Turecka, Švýcarska a Německa. V případě postupu mohou Pardubice narazit na tým z Velké Británie, Francie nebo domácího Španělska. "Soupeře známe, ale zatím nebyl čas se tím zabývat. Samozřejmě se všichni těšíme, ale teď přichází čas na sehnání finančních prostředků. Střízlivý odhad je prozatím asi sto padesát tisíc," uvedl Jaroslav Menc, který si nepřipouští, že by tým do Španělska kvůli financím neodcestoval.

"Věřím, že tenhle úspěch pomůže českému basketbalu na vozíku. Třeba to i přiláká nové tváře, když uvidí, čeho se dá dosáhnout. Pro ty, kteří se turnaje ve Španělsku zúčastní, to bude ohromná šance a zkušenost," doplnil hráč František Šindelář, pro něhož to byla již třetí účast v Eurolize.

Konečné pořadí: WBS Pardubice - 8b. KS PACTUM Scyzory Kielce - 7b. KIK Zmaj Gradacac - 6b. Flink Stones - 5b. Coytes WBC - 4b.

Česká stopa zasáhla i do jiných skupin Euroligy. Rozhodčí Jakub Král pískal zápas Euroligy 1 v Madridu. V Eurolize 2 obsadili čtvrté místo Lukáš Šembera a Adam Erben v dresu rakouského šampiona Sitting Bulls. V jiné souběžně hrané skupině v Bilbau pak Petr Tuček dovedl ruský celek BKIS Nevsky Alliance ke druhému místu. Sám si svým výkonem vysloužil nominaci do All-star turnaje.

